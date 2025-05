Ayuso marca perfil propio en el PP con Israel en un bronco debate en la Asamblea: "Sinvergüenzas"

Ocurrió ayer durante el Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Madrid, que tenía como único punto del día el debate y posterior aprobación del Plan Reside, que regula las viviendas de uso turístico en la capital. En este contexto, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, mostró una fotografía de un bebé palestino para denunciar la situación que se vive en Gaza y arremeter contra los populares, lo que acabó desembocando en una de las dos grandes broncas políticas que se vivieron en el Palacio de Cibeles.

Veinticuatro horas después el escenario fue otro: la Asamblea madrileña. Durante la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la izquierda trajo a colación este asunto para tratar de desgastar a la presidenta madrileña. Las portavoces del PSOE y Más Madrid lo hicieron en el marco de su intervención, después de plantear las preguntas que habían registrado y que distaban mucho de esta cuestión.

Precisamente es algo que reprochan constantemente a Díaz Ayuso, que aborde temas que nada tienen que ver con la Comunidad de Madrid. Así, poniéndose la venda antes de que se constara la incoherencia que supondría entrar de lleno no en materia nacional sino internacional, la portavoz socialista lo introdujo así: "A usted le encanta hablar de todo menos de Madrid y hoy se lo voy a poner muy fácil porque le invito a que como presidenta de la Comunidad de Madrid condene el genocidio que está llevando a cabo Israel". Su bancada aplaudió.

"Están muriendo miles de niños", dijo Mar Espinar por lo que pidió a los populares que no pasen a la historia como el partido que "frivolizó en redes" y que da "la espalda a quienes necesitan de nuestros ojos y de nuestra voz". En este punto, Espinar interpeló directamente a la presidenta. "Señora Ayuso, es muy sencillo: ¿puede su corazón, como el nuestro, llorar por las víctimas de los crímenes de Hamás y condenar el genocidio que está cometiendo el Estado de Israel? No es de izquierdas ni de derechas, se trata de tener corazón o de no tenerlo".

Ayuso se niega a condenar el genocidio en Gaza. ¿Desde cuándo está de moda ser mala persona?@espinar_mar pic.twitter.com/7OvmVNkdXO — PSOE Madrid (@psoe_m) May 22, 2025

En esta ocasión, la jefa del Ejecutivo regional guardó silencio y prefirió centrarse en los escándalos que salpican al Gobierno. "En esta etapa tan oscura de colonización de todas las instituciones, de la carcoma, ¿va a quedar usted al final, después de toda una vida trabajando en la política madrileña, para defender todo lo que está pasando? ¿De verdad vamos a llegar a esto? Porque es imposible defender la nueva caja oscura que se ha abierto en torno a su secretario de Organización, el señor Santos Cerdán, que era el que llevó a Pedro Sánchez a ponerse donde está".

La nueva caja oscura del PSOE. pic.twitter.com/gBMlcAkJnJ — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 22, 2025

Eso sí, no tuvo problemas en entrar de lleno en otro de los asuntos con los que la izquierda trata de erosionarla desde hace semanas. Esto es, su visita a Frank Cuesta durante un viaje que realizó a Tailandia. "Me hablaban de Frank de la Jungla, es curioso cómo decía el señor Sánchez la semana pasada que Margarita Robles era una pájara o llamaban cerdo a Koldo. ¿Han pensado ustedes montar el zoo o el santuario aquí en Madrid? Les quedaría perfecto".

Pero la portavoz de Más Madrid elevó el tono. "Van a acabar pasando todos uno a uno por la justicia, por corrupción, porque son un partido corrupto, pero también por genocidio", llegó a espetar Manuela Bergerot. "Presidenta, esta semana el Congreso ha abierto la puerta a las sanciones contra Israel y ustedes han perdido el último tren a la decencia. Con una declaración repulsiva tras otra, usted ha decidido ser la infiltrada de Netanyahu, el financiador de Hamás".

Para Bergerot, Ayuso "es cómplice de la ocupación, de la hambruna y del asesinato". También es cómplice de los que "bombardean tiendas de campaña y hospitales, de los que están convirtiendo Gaza en un infierno en la tierra en el que no se salva nadie, ni siquiera los niños". "Hoy estar del lado de Palestina es estar del lado de la humanidad, pero usted ya ha demostrado su humanidad: ninguna", zanjó la jefa de la oposición madrileña.

Le recuerdo a Ayuso por qué es cómplice de los más de 50.000 asesinatos y del genocidio en Palestina. Son unos miserables. pic.twitter.com/SWp4cLL7Pc — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) May 22, 2025

La presidenta no eludió en esta ocasión el tema y marcó perfil propio dentro de su propio partido. Y es que este miércoles el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió que Israel cese sus actividades militares contra los civiles en Gaza y facilite la entrada de ayuda humanitaria. Eso sí, dejó claro que "el principal enemigo del pueblo palestino es la organización terrorista Hamás". Ahora bien, "dicho esto, es evidente que el Gobierno israelí debe de cesar sus actividades militares en contra de la población civil y facilitar la entrada de ayuda humanitaria", puntualizó. No hay que olvidar, insistió, que "el principal problema y la causa de este conflicto es la organización terrorista Hamás", que "utiliza al pueblo palestino de escudo para conseguir sus fines".

Este jueves, Feijóo incidió en esta idea. "El problema que inició este disparate ha sido una organización terrorista (Hamás), si lo olvidamos no vamos a enfocar bien la cuestión; dicho esto, el Gobierno de Israel está siendo desproporcionado en sus actividades militares contra la población civil palestina e impidiendo ayuda humanitaria e incumpliendo el derecho internacional, y esto tiene que cesar".

También el portavoz popular y diputado, Borja Sémper, se pronunció ayer en líneas similares en los pasillos del Congreso. "Viendo lo que estamos viendo", es "muy razonable que haya un replanteamiento". "Israel tiene derecho a defenderse, pero sin duda alguna de lo que no tiene derecho es a las atrocidades que está cometiendo Netanyahu".

La presidenta no dejó traslucir ninguna grieta en su apoyo a Israel y, en el mismo tono vehemente de Bergerot, aclaró. "El genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Y aquí los únicos que han hablado de genocidio son ustedes y su jefa, cuando llamó a exterminar a Israel desde el río hasta el mar. Eso sí, luego se puso la toquilla, la rebequilla y se fue a hacerse selfies al Vaticano", lanzó. "¿Y qué hacen las autoridades palestinas por proteger a su gente? Ni agua, ni educación: túneles para bombardear sistemáticamente a Israel".

Ayuso marca perfil propio en el PP con Israel y provoca una bronca en la Asamblea: 🗣️ "Sinvergüenzas" pic.twitter.com/CXR0LN4xpG — Libertad Digital (@libertaddigital) May 22, 2025

"Pero resulta que cuando luego hay otros genocidios", por ejemplo contra católicos, "como pasa en África -solo en Nigeria, 10.000 asesinatos entre el 2022 y 2024-, calladitos, pero selfies en el Vaticano, claro que sí", afirmó señalando a la izquierda. "Y cuando China, que es el mayor represor contra su pueblo, contra su población, contra el derecho a nacer de las niñas - más de 100 niñas han sido abortadas o asesinadas por el hecho de ser niñas en China- , bien que se abrazan después a su régimen, al que persigue a la minoría musulmana, al que persigue a los artistas, a la prensa, a los grupos de la oposición, que tienen que estar exiliados".

O "tantas delegaciones que no pueden participar en los Juegos Olímpicos por ser mujeres. A las mujeres en muchos países se nos niega participar en las Olimpiadas. ¿Han dicho algo? ¿Lo han intentado boicotear ustedes en algún momento? Claro que no, porque su problema es el de siempre: antisemitismo".

O Venezuela, donde "ocho millones de personas han tenido que exiliarse e irse de su tierra. ¿Y por qué se callan ustedes como siempre como puertas? Porque están con Maduro y están con los mismos". Los ánimos se iban caldeando y desde la bancada de Más Madrid comenzaron a escucharse protestas de sus diputados mientras el presidente de la Cámara de Vallecas, Enrique Ossorio, pedía silencio. "Así que dígame, ¿por qué han comprado armas a Israel durante todos estos años?, ¿cuántos contratos ha firmado su gobierno con Israel?", les preguntó Ayuso. "No se avergüencen, ustedes son los que negocian con Israel. Todos ustedes", les espetó para concluir con un: "sinvergüenzas".

Una vez que la última pregunta dirigida a la presidenta estuvo formulada – de ello se encargó el portavoz popular, Carlos Díaz Pache- el presidente de la Asamblea tomó la palabra para pedir a Bergerot que no vuelvan a hacer llamadas a la cuestión. "El pasado pleno me criticaron porque decían que el grupo popular habló de temas que ustedes decían que no estaban en las preguntas. Hoy, en las preguntas, no veo la palabra Gaza en ningún sitio y llevamos hablando de Gaza todo el pleno, así que no me vuelvan a hablar de llamar a la cuestión", afirmó Ossorio entre el aplauso de los populares y las protestas de la bancada de Más Madrid.

"Porque griten no van a conseguir tener la razón". En este punto, el presidente de la Asamblea puntualizó que únicamente llamará al orden si se habla mal de la Mesa, del Poder Judicial y cuando se debata en exceso sobre un tema que no conste en la pregunta registrada. "Cuando alguien sobrepase los seis minutos" saliéndose del asunto acordado, "díganme que llame a la cuestión", propuso a la formación de ultraizquierda.

