Almeida corta en seco la polémica de Levy con una contundente carta de respuesta a Maroto: "Me obliga a hacer un repaso"

El pleno extraordinario de este miércoles tenía un único punto del día: el debate y posterior aprobación del Plan Reside, que regula las viviendas de uso turístico en la capital. Pero acabó convirtiéndose en una suerte de circo de tres pistas en donde la tensión no fue más que en aumento.

Fue Rita Maestre una de las protagonistas de una de las dos grandes broncas políticas del intenso pleno. La portavoz de Más Madrid decidió mostrar una fotografía de un bebé palestino para denunciar la situación que se vive en Gaza. Un asunto que nada tenía que ver con el debate en cuestión y que escapa a las competencias municipales. Maestre acusó a los populares de ser cómplices de los "crímenes" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, lo que desencadenó en un tenso rifirrafe por el que acabó expulsado el concejal de su grupo Nacho Murgui. "Le he llamado al orden dos veces y usted me ha llamado sinvergüenza, abandone el salón de plenos inmediatamente", sentenció el presidente del Pleno, Borja Fanjul.

Bronca en el Ayuntamiento que acaba con la expulsión de un concejal de Más Madrid: "Me ha llamado sinvergüenza"

Bronca en el Ayuntamiento que acaba con la expulsión de un concejal de Más Madrid: "Me ha llamado sinvergüenza"

El segundo encontronazo político tuvo como protagonista a la edil popular Andrea Levy. En los minutos finales fue el concejal del PSOE, Antonio Giraldo, el que se levantó y denunció: "Durante mi intervención, la concejala del Partido Popular, Andrea Levy, ha proferido un asqueroso comentario homófobo contra mí diciéndome que hiciera mi intervención desde una sauna". La polémica estaba servida.

A pesar de que la protagonista negó los hechos, los socialistas sacaron toda su artillería. Todos los ediles comparecieron después ante los medios y detrás de su portavoz, Reyes Maroto, que exigió la destitución fulminante de Fanjul. "Exigimos disculpas públicas a nuestro edil y el cese del presidente del pleno".

El odio, la crispación y el insulto no tienen cabida en nuestra democracia.

Lo ocurrido hoy en el pleno cruza todos los límites, es intolerable y lxs madrileñxs no lo merecen.

Y es que tras varias intentonas de Fanjul pidiendo silencio y una vez que dio paso a la votación, Levy se levantó de su escaño y se acercó hasta Giraldo para explicarle sus palabras. Según la popular, el comentario que había pronunciado en voz baja a su bancada había sido: "Esto debe de decirlo por las saunas del padre de Begoña". Pero este gesto de la concejal provocó la crispación no solo de los socialistas sino también de los concejales de Más Madrid, que gitaron en varias ocasiones: "¿Pero qué hace?".

Tras el Pleno, José Luis Martínez-Almeida salió en su defensa: "Se ha hecho en un contexto en el cual se estaba hablando de transformar espacios dotacionales privados en espacios residenciales, y la señora Levy, de forma jocosa, ha hecho un comentario al respecto que no tiene nada que ver con Antonio Giraldo ni con su orientación sexual". Y subrayó, además, que Levy y Giraldo hablaron después "de forma civilizada" y que la edil del PP "no tenía ninguna intención de ofender".

Pero esto no le valió a la izquierda que anunció el registro de una queja contra el presidente del Pleno por su "gestión partidista y su sectarismo". Por su parte, Maroto envió una carta al alcalde en la que pide que destituya a Fanjul porque ha "obviado" el "comportamiento intimidante" que Levy ha tenido con el socialista al acercarse hasta su escaño.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press, Maroto afirma que "desde hace meses se están produciendo en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid comportamientos contrarios a las normas de conducta a las que se debe cualquier representante político, así como a los principios democráticos de convivencia, de educación y de respeto a las normas de orden y de funcionamiento de los órganos municipales".

El alcalde le ha contestado hoy mismo. "Le confieso que durante un instante he tenido la esperanza de que su misiva tuviera como objeto asumir su responsabilidad personal y la del grupo municipal socialista en los repetidos comportamientos inclasificables que, efectivamente, han tenido lugar en los últimos tiempos", comienza señalando Almeida, que reconoce que esa esperanza se ha visto "disipada muy pronto" al continuar leyendo la carta de la socialista.

El regidor señala que el contenido y las exigencias que Maroto realiza le "obligan" a hacer un repaso de algunos comportamientos que tanto ella como sus concejales han tenido y que son "intolerables en cualquier servidor público".

"El pasado 29 de octubre usted me insultó en el Ayuntamiento llamándome ‘cara de payaso’.

No fue la primera vez que me insultaba: el 3 de mayo del año pasado me había llamado ‘rey del cinismo’ en la red social X.

En diciembre de 2023 me había tildado de ‘terrorista climático’ en varias declaraciones a medios.

El 28 de septiembre de 2023, en uno de los primeros plenos de la legislatura, un concejal de su partido me puso la mano en la cara tras su intervención.

El pasado 13 de marzo usted tildó de ‘asesinatos’ los fallecimientos en las residencias durante la pandemia,

Apenas unos días después, el 26 de marzo, un concejal de su partido insultaba al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento llamándole ‘mafioso’".