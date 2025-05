Ayuso se revuelve ante el cerco del Gobierno y sus medios afines: "No tenemos miedo porque no hemos hecho nada malo"

Por primera vez en democracia un familiar directo del presidente del Gobierno se sienta en el banquillo de los acusados por un delito de corrupción. Al procesamiento de su hermano, David Sánchez, se une la del líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el escándalo que ha supuesto su decisión de entrar a formar parte de la Asamblea regional, previa inmolación de cinco de sus compañeros de partido que han renunciado a su escaño. El aforamiento in extremis de Gallardo, que recogió el acta tan solo horas antes del auto de apertura de juicio oral, ha suscitado un debate entre juristas y algunos apuntan ya a que podría suponer un fraude de ley.

No obstante, este viernes dos acontecimientos marcaron la agenda informativa de los medios cercanos al Gobierno de Pedro Sánchez y en ellos centraron también sus intervenciones varios ministros. Por un lado, la decisión del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid de imputar por primera vez a dos exaltos cargos de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, a petición de la Fiscalía Provincial, por la gestión que se realizó en las residencias de ancianos durante los peores meses de la pandemia de Covid 19. Por otro, la comparecencia en calidad de testigo ante el Tribunal Supremo del novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, quien ha declarado que tuvo conocimiento por la Cadena Ser del correo donde su abogado admitía el presunto fraude fiscal.

En este contexto, Isabel Díaz Ayuso, que visitó este viernes en Pozuelo de Alarcón las obras del nuevo centro de salud Cerro de Los Gamos, ofreció una rueda de prensa en la que, como es habitual, contestó a las preguntas de los medios. Fueron únicamente dos: la primera, relacionada con los dos imputados por las residencias; la segunda, sobre la declaración de su pareja, formulada por TVE. "Gracias a la televisión pública que pagamos todos los contribuyentes con nuestro dinero por su pregunta, tan importante", contestó irónica toda vez que recordó que su novio acudía a declarar como testigo en una causa que nada tiene que ver con su gestión.

Minutos después, la presidenta inauguró en este mismo municipio una nueva sede del Partido Popular. Desde allí quiso enviar un potente mensaje en forma de advertencia. "Están utilizando todas las instituciones, los poderes del Estado para acorralar a los gobiernos del Partido Popular, especialmente en la Comunidad de Madrid, con esa obsesión psicopática del presidente contra nosotros, que es diaria en todas partes. Pero no le tenemos miedo. Y no le tenemos miedo por una cosa muy sencilla, y es que nosotros no hemos hecho nada malo. No hemos hecho nada. Nosotros no tenemos redes clientelares; nosotros no hemos colocado a familiares; nosotros no tenemos herencias ni las vamos a dejar cuando nos vayamos de aquí. Y, cuando uno vuela libre, como lo hacemos desde la Comunidad de Madrid o lo hago yo, no vivimos con ese miedo. No tenemos que mirar atrás ni a los lados", advirtió.

"No hace falta irse a cualquier día, hoy mismo: la utilización de todos los medios, la utilización de la Fiscalía, de la Televisión Pública, de cada organismo, todo el rato para crear siempre la sensación de que todo lo que ocurra en el Gobierno siempre es comparable, con espejo, con algo en Madrid, cuando es mentira porque nosotros no vamos legislando ni vamos gobernando para sembrar ese odio", afirmó Ayuso quien, en este punto reivindicó la gestión de su Ejecutivo. "Nosotros no arruinamos sectores enteros como hace el Gobierno. Nosotros no vamos agraviando, no vamos contra, vamos a favor. Y cuando uno gobierna a favor, siempre une. Y costará más o menos que su discurso cale, porque no tenemos todos esos medios y no nos saltamos las reglas del juego ni nos creemos impunes, pero la verdad siempre aflora. Y la verdad te acompaña a todas partes el resto de tu vida", avisó.

"Así que los que estamos aquí sumando, trabajando, defendiendo esa forma alegre libre de ver la vida vamos a poder caminar por todas las calles de la Comunidad de Madrid con la cabeza alta y sabiendo que lo estamos dando todo de manera generosa. (…) Lo hacemos todos, todos los días, aportando, pagando, trabajando con excelencia, exigiendo. Cuando algo no funciona, se dice; cuando algo no nos gusta, se denuncia. Cualquier atropello también. Somos una región de principios y de valores que está en contra del totalitarismo, del comunismo, de los nacionalismos, del terrorismo, de los abusos de la impunidad, de las chapuzas, de la utilización de los servicios públicos...". "Y, sobre todo, hay una cosa más importante todavía: somos una región al servicio de esta gran Nación que se llama España, compuesta de ciudadanos libres e iguales ante la ley y las oportunidades que van a defender con uñas y dientes lo que nos hemos dado entre todos en estos más de 40 años de democracia", añadió.

"Y que esta gente no se lo va a cargar por más que lo intente. Porque tenemos memoria, tenemos razón y vamos con la verdad por delante. Podrán organizar el escrache de turno, que tanto les gusta en alguna universidad, podrán intentar acosar a la gente con la historia que organizan siempre, podrán sembrar sus campañas de odio en algunos de los medios que trabajan directamente para el régimen, pero retorcer la realidad todo el tiempo, engañar a todo el mundo es imposible". "En la Comunidad de Madrid no tenemos miedo", reiteró y avisó: "Señor Sánchez tiene los días contados y en la Comunidad de Madrid les vamos a enseñar la puerta de salida".

