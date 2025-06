Noche de violencia en Lavapiés: siete policías heridos y seis detenidos en dos peleas simultáneas con palos

La noche del miércoles se saldó con tensión y violencia en el distrito Centro de la capital. Dos incidentes que ocurrieron casi al mismo tiempo en Lavapiés y Tirso de Molina obligaron a movilizar a varias unidades de la Policía Nacional y Municipal, dejando un total de siete agentes heridos y seis personas detenidas, según han confirmado fuentes municipales y de emergencias.

El primero de los episodios tuvo lugar en torno a las 21:00 horas en la plaza de Nelson Mandela, donde agentes de la Policía Nacional realizaban labores rutinarias de identificación. La intervención fue rápidamente entorpecida por un grupo de personas que comenzaron a increpar y agredir a los funcionarios, hasta llegar al enfrentamiento con palos y objetos de una obra cercana, recoge ABC. Según la información facilitada por la vicealcaldesa, Inma Sanz, la situación obligó a solicitar apoyo a la Policía Municipal ante la actitud violenta de un grupo "importante" de personas.

La situación derivó en dos detenciones y un agente nacional herido. Pero la cosa no quedo ahí: Samur fue requerido para atender a once personas en la comisaría de Policía Nacional de la calle Leganitos. De ellas, cinco eran agentes nacionales con contusiones de carácter leve, aunque ninguno precisó traslado hospitalario. "Coincide con las horas en las que se produjo, pero Samur no tiene la confirmación de que estuviera relacionado, entendemos que así es", ha explicado Sanz durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

De forma casi simultánea, a escasos metros de distancia, otra pelea se estaba desatando en la plaza de Tirso de Molina. En este caso, la intervención corrió a cargo de efectivos de la Policía Municipal, que actuaron ante una disputa entre individuos conocidos por frecuentar la zona. Al intentar mediar, los agentes también fueron agredidos. El balance de este segundo incidente fue de cuatro detenidos, dos policías municipales heridos leves y un civil trasladado al hospital con una lesión en la cabeza, según el Ayuntamiento. Sobre estos agentes, Sanz ha desmentido que estén de baja, como habían asegurado varios medios.

"La investigación corresponde a la Policía Nacional, y por lo tanto ellos son los que tendrán que dar los datos. Yo no tengo información al respecto de cuál ha sido la posible causa", ha señalado la vicealcaldesa al ser preguntada sobre el origen de estos enfrentamientos. Durante toda la noche, los agentes han permanecido vigilando las plazas para evitar nuevos incidentes.

Sanz, que también es responsable del área de Seguridad, ha descartado que estos hechos reflejen un empeoramiento general de la situación en Lavapiés. "No tenemos datos de que haya un agravamiento en el número de delitos que allí se están produciendo", ha subrayado. No obstante, reconoce que "de vez en cuando se producen estas reyertas" y recuerda que en años anteriores hubo "situaciones más complejas y agravadas".

Desde el Ayuntamiento insisten en la necesidad de una mayor implicación del Gobierno central en el control del orden público en la zona. En ese sentido, Sanz ha reclamado a Delegación del Gobierno un refuerzo sostenido de la presencia policial en las calles. "Insistimos y solicitamos que estemos en contacto permanente con los vecinos para que si se producen situaciones concretas que haya que atajar, lo hagamos lo antes posible, como hicimos con el desalojo de narcopisos o pisos ocupados", ha zanjado.