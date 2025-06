Ayuso responde a los ataques de Gonzalo Miró: "Este señor vive de insultarme todos los días"

Isabel Díaz Ayuso visitó este lunes Espejo Público con la resaca de la manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez celebrada en Madrid y tras su salida de la Conferencia de Presidentes, todavía dando mucho que hablar. La actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido alabada por muchos y criticada por otros tantos, entre ellos Gonzalo Miró, conocido colaborador de programas de actualidad como el de Antena 3, y autoproclamado experto en cuestiones políticas, sociales, deportivas, etc.

Durante la charla con Ayuso, el programa de Susanna Griso emitió unas imágenes de Miró, que el pasado fin de semana recibió un premio en el País Vasco y aprovechó la oportunidad para atacar de nuevo a la regidora madrileña: "Egu non. Me hubiera encantado agradecer estos dos minutos en euskera, sobre todo para que no penséis en el País Vasco que en Madrid todos somos igual de catetos".

Gonzalo Miró defiende el euskera en el País Vasco: "No penséis que en Madrid somos todos igual de catetos"

Consciente de las críticas casi diarias que recibe por parte del hijo de Pilar Miró, Ayuso decidió defenderse. "Este señor vive todos los días de insultarme en este programa, -que puede hacer lo que quiera, que él es libre- y allá donde tiene la oportunidad. Como es algo personal que tiene contra mí, que algún día nos explicará, pues poca importancia. Lo que no puedo hacer es defender aquello en lo que creo y callarme pensando en que así todo pasará inadvertido", comenzó.

"Todos sabemos lo que está pasando en el País Vasco y, en el futuro, en Navarra. Sabemos cómo están utilizando lo de todos los catalanes para fabricar una acción paralegal. Y ahora mismo porque la Comunidad Valenciana y Baleares están bajo un gobierno popular, sino estaríamos también en un conflicto territorial mucho mayor. Están buscando la ruptura de España y es un atropello jurídico, constitucional y una traición", continuó.

"¿Qué hacemos los demás? Lo asumimos y nos callamos para que un colaborador que todos los días de su vida tiene obsesiones no me diga... Al final hemos venido a esto, también a ser criticada. Un político, como todo aquel que tiene una responsabilidad pública, se ha de someter al escrutinio de la opinión pública y recibir palos. Pero eso no quita para yo bizquee y diga ‘ah no, como me va a criticar este colaborador pues yo mañana voy a ir por otro lado’. ¿Y quién se encarga de que el desguace territorial al que nos están llevando los nacionalistas y Sánchez se denuncie"?, expresó para defender su posición.

💥💥Isabel Diaz Ayuso RESPONDE a Gonzalo Miro: "Este señor vive de insultarme todos los días en este programa(…) Lo que no voy a hacer es callarme ante el desguace constitucional y de España al que nos está llevando Sánchez". ENORME. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Durante su entrevista, la Presidenta insistió en que las prácticas del Gobierno son las de usar corrupción para tapar corrupción. "El Gobierno trabaja para demostrar que España es un país plurinacional cuando no lo es, pero así lo piden los socios. Por eso dicen que la amnistía es necesaria por la convivencia".

En su opinión, hay que fabricar una nación por el bien de todos los españoles. "Si lo denuncian es que vas contra Cataluña, esos son los sueños húmedos de los nacionalistas y esto es un paso más. A Sánchez nunca le ha interesado Cataluña ni las clases medias, solo ha querido rascar el movimiento nacionalista para mantenerse en La Moncloa", afirmó.