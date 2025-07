Yolanda Díaz y Mónica García aprovechan la manifestación del Orgullo para cargar contra Ayuso y Feijóo

3 / 10

Mónica García

La ministra de Sanidad, Mónica García, declaró que hoy se celebra "la dignidad, la libertad" y reivindicó que los derechos de las personas Lgtbi "los vamos a tener en el centro". Asimismo, ha desplazado la atención sobre figuras del Partido Popular como Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado e Isabel Díaz Ayuso para criticar su ausencia en la manifestación del Orgullo: "No veremos a la señora Ayuso, que estará disfrutando de su piso de lujo pagado no sabemos por quién; tampoco veremos al señor Feijóo, que es más de poner crema a narcotraficantes [...] No veremos a nadie del PP", ha criticado.