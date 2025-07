Ayuso defiende sus días en Rascafría con "táper" y "compra en el Covirán" frente al Falcon y los "palacios" de Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes que su uso del chalet de El Paular, en Rascafría, durante el fin de semana del 12 de julio fue totalmente legítimo, austero y sin coste para las arcas públicas. Ha recalcado que pasó allí dos días con su familia, se costeó todos los gastos y no utilizó ningún servicio de la CAM. "Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán con mis medios", ha zanjado.

Ayuso ha enmarcado la polémica dentro de lo que considera una nueva "exageración" del PSOE por desprestigiarla en lo personal "haga lo que haga" desde hace seis años. "Se me critica que yo no pueda vivir por mis medios en una casa que no me paga nadie" mientras, dice, se ocultan asuntos del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "los prostíbulos y los sobres en dinero negro y cuatro pisos pagados que el suegro recibía con estas tramas".

La presidenta ha comparado su estancia de dos días en Rascafría con los viajes de Sánchez para asegurar que "un viaje en Falcon vale lo que todo el gasto de la Comunidad de Madrid en un año". Así, ha criticado que se intente equiparar este uso puntual del inmueble en el que llevó "el táper de mi casa" a "los viajes a República Dominicana" y los "cuatro palacios" utilizados por Sánchez y sus ministros. Más aún, ha denunciado, cuando ella lleva años con el sueldo congelado y siempre se paga sus "vacaciones, restaurantes y billetes de avión".

"¿Puede el presidente del Gobierno decir lo mismo? Me pago mi casa y si voy a unas instalaciones públicas, malo. Si vivo con mi pareja, malo. Si me pago un hotel con mi propio dinero para gestionar la pandemia, malo", ha dicho la líder popular ante la prensa desde Milla Canal, para añadir que "si me fuera a vivir debajo de un puente, también buscarían alguna trama relacionada con el terreno porque así es como actúan conmigo".

Desde el Gobierno regional detallan que la finca fue adquirida por 4,3 millones de euros tras ser propuesta por los técnicos de su consejería. De forma específica, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha explicado que se trata de un terreno de 453 hectáreas, de alto valor ecológico, y cuya compra se justificó por la oportunidad de incorporarla al Parque Nacional del Guadarrama. "Esa casa ni mucho menos responde a esas características que se están vertiendo y el valor dentro de todo el conjunto es muy inferior evidentemente a sus 4,3 millones de euros. El precio fue prácticamente idéntico al de la finca colindante adquirida por el Estado, conocida como el Pinar de los Belgas", ha zanjado.

Sobre las instalaciones, ha aclarado que el conjunto incluye una ermita del siglo XII, ya rehabilitada y abierta al público; la Casa de la Madera, que será sede de los agentes forestales y centro de interpretación del parque; y una vivienda aislada, donde se alojó la presidenta y que ya se ha utilizado en otras ocasiones para reuniones del Consejo de Gobierno o como centro de trabajo por no tener "ningún otro uso público adecuado".

PSOE pide visitar el chalet

Este lunes, el PSOE-M ha solicitado formalmente visitar el chalet, al que se han referido como un "casoplón pagado por los madrileños". A través de su portavoz en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, la formación ha acusado a Ayuso de haber intentado ocultar un "uso particular" de una finca pública y ha cuestionado la presencia de su pareja, Alberto González Amador, investigado por varios delitos fiscales. "La señora Ayuso y su ciudadano particular llevan un fin de semana de tapadillo intentando ocultar un uso particular de una finca que se compró con el dinero de todos los madrileños", ha aseverado Espinar.

También el ministro de Transformación Digital, Óscar López, se ha sumado a las críticas y en una entrevista en RNE ha preguntado "por qué se compró, para qué se compró y cuál es su uso ahora". Además, ha afirmado que Ayuso "no se paga ni la residencia habitual ni la residencia de vacaciones", a la vez que ha insinuado que se podría estar beneficiando del "lucro de un delito", en referencia a su pareja.

Fuentes del Gobierno regional han insistido que la estancia fue puntual, la primera que realizaba la presidenta y que no se utilizó ningún recurso público. "Es un uso permitido y muy austero, nada que ver con otras residencias como Quintos de Mora", han recalcado.

"Se intenta de manera chavista desprestigiar a la gente", ha condenado por su parte Ayuso, al tiempo que ha reprochado la doble vara de medir con la que, a su juicio, se la juzga. "Para difamar vamos a gran velocidad en este país, pero para rectificar nos quedamos en una esquina de una noticia en la página impar y si puede ser al lado de los crucigramas", ha zanjado la presidenta.