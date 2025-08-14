Casi 5.000 vuelos y dos huelgas: así será el puente de agosto en Barajas

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas tiene programados 4.545 vuelos entre este jueves y el domingo con motivo del puente de agosto, lo que supone un incremento del 0,7% respecto al mismo periodo de 2024. El viernes 15 será la jornada con mayor actividad, con 1.171 operaciones previstas.

Según los datos de Aena, durante estas cuatro jornadas se han programado 33 vuelos más que en el puente del año pasado, cuando la festividad del 15 de agosto también cayó en jueves y se registraron 4.512 operaciones. Tras el viernes, el jueves 14 será el segundo día con más tráfico (1.135 vuelos), seguido del domingo (1.128) y el sábado (1.111), que será la jornada con menos operaciones.

Datos de todo el país

En el conjunto de los 46 aeropuertos de la red de Aena, se han programado 28.134 vuelos para el puente, 201 menos que en 2024. El día de mayor actividad será el sábado 16, con 7.149 operaciones, seguido del domingo (7.102), el viernes 15 (6.960) y el jueves 14 (6.923).

Después de Barajas, el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat registrará 4.204 vuelos (136 más que en 2024), con un máximo de 1.079 el jueves y un mínimo de 991 el sábado. En Palma de Mallorca están previstos 4.007 vuelos (207 menos), alcanzando su pico el sábado (1.079) y el mínimo el jueves (925).

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol operará 2.350 vuelos (49 más), con cifras similares durante todo el puente, mientras que Ibiza registrará 1.648 (107 menos), alcanzando su máximo el sábado con 461 operaciones.

Huelgas en empresas de handling

El tráfico aéreo durante el puente estará marcado por parones laborales convocados por UGT en dos empresas de asistencia en tierra. La huelga en Azul Handling, que presta servicio a Ryanair y sus filiales, comenzará el 15 de agosto y se prolongará hasta finales de 2025.

Las interrupciones iniciales se desarrollarán los días 15, 16 y 17 en tres franjas horarias: de 5.00 a 9.00 horas, de 12.00 a 15.00 y de 21.00 a 23.59 horas. A partir de esa fecha, afectarán a todos los miércoles, viernes, sábados y domingos, aunque Ryanair ha indicado que no prevé interrupciones en sus operaciones.

Paros en Menzeis

La segunda huelga afectará a Menzeis, que da servicio a compañías como easyJet, Emirates, American Airlines o British Airways. Está convocada para los días 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de agosto en todos los aeropuertos españoles donde opera.

Según UGT, la causa es el "incumplimiento de un acuerdo ratificado en noviembre de 2024 en el SIMA", así como vulneraciones del convenio sectorial y problemas de organización interna.