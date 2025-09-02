Delegación de Gobierno prohíbe la concentración de Vox en Hortaleza por "delito de odio"

Después de que Santiago Abascal arrancara este lunes la rueda de prensa anunciando que Vox había convocado "una manifestación de repulsa" por la violación de una niña de 14 años cometida por un residente del centro de menas de Hortaleza y que en un comunicado hayan animado a "acudir a acompañar a nuestros portavoces a denunciar la inseguridad provocada por la inmigración masiva", la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha decidido "prohibir" la concentración que Vox había convocado para este martes a las 18:30 horas ante el centro de acogida de menores.

Según el comunicado de Delegación de Gobierno al que ha tenido acceso Libertad Digital, "los informes policiales recabados advierten del riesgo elevado de alteración del orden público y de la posibilidad de incurrir en un delito de odio". Desde la Delegación defienden que adoptan esta decisión con "el objetivo de proteger los derechos fundamentales de las personas menores de edad y preservar la seguridad ciudadana". Además recuerdan que "el ejercicio del derecho de reunión no ampara concentraciones que supongan hostigamiento o señalamiento discriminatorio de colectivos vulnerables".

En Vox dicen ahora que su convocatoria no corresponde a una concentración oficial, sino a una declaración a medios que mantienen y que atenderán la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino y la diputada Rocío de Meer y para la que no necesitan, según la formación, autorización. De hecho, ironizan con esta prohibición de la Delegación del Gobierno a una convocatoria que desde Vox dicen no haber solicitado.

La portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, ha lamentado que se esté poniendo el "foco" en ellos en lugar de en la delincuencia que se vive en las calles como consecuencia de la inmigración ilegal. "Lo que hace el Gobierno con estas personas es hacinarlas en estos centros donde hay trabajadores que sufren las agresiones de estas personas todos los días", ha denunciado.

También la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido que "en este país en libertad todo el mundo se concentra y se manifiesta por lo que considera oportuno", añadiendo que tiene que estar "garantizada la seguridad".