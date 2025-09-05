Mientras el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados, tomaba la palabra en el acto solemne de la apertura del Año Judicial presidido por el rey Felipe VI, la presidenta de la Comunidad de Madrid inauguraba el curso político unos kilómetros más allá, en el municipio de Arganda del Rey y junto al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo y ante más de 1.200 personas, según informó ella misma.

La expectación era máxima e Isabel Díaz Ayuso no obvió ninguno de los temas de actualidad y arengó a los suyos a afrontar este nuevo curso sin complejos ni miedos: denunciando cada una de las tropelías del sanchismo. Así, vino a decir que lecciones de respeto institucional por parte del Gobierno, del PSOE y sus socios, ni una.

"¿Es respeto mantener al fiscal general del Estado, que es el primero en democracia y probablemente en toda Europa que estando procesado? Hoy se pone a hablarle al resto de la carrera judicial, ¿eso es respeto? No puede haber más corrupción que esto, no cabe más corrupción que el fiscal general del Estado hable a quienes le van a juzgar. Es una profunda falta de respeto a la justicia que el fiscal general del Estado participe en este acto cuando está procesado", afirmó tajante la presidenta, quien agradeció a Feijóo que haya decidido no acudir a la cita en el Tribunal Supremo y "no normalizar lo que no es normal".

Para la presidenta, la presencia del fiscal hoy en ese acto es la "viva representación del sanchismo", que es la "falta de respeto a las normas" y "a los españoles" de manera "profundamente autoritaria". Pero es que el presidente del Gobierno "ha decidido que para él y para lo suyo ya no hay leyes", denunció. Así, "se amnistía a los delincuentes en Andalucía, se les indulta y se les perdona; se busca el indulto para cualquier independentista catalán que ha cometido graves delitos; se enorgullecen del apoyo a ETA y sientan al fiscal general del Estado procesado delante de quienes sí respetan a la Justicia. ¡Vaya apertura del año judicial!".

Este ataque constante a los jueces y, por ende, a la separación de poderes alcanzó este lunes su clímax con la entrevista que Pedro Sánchez concedió a TVE, donde aseguró que "hay jueces haciendo política que no cumplen la ley". Un paso cualitativo más en la estrategia de Moncloa de ir al choque con el Poder Judial; estrategia que hasta ahora había recaído en los ministros, incluido el de Justicia. Tanto es así que diez vocales del CGPJ, que integran el llamado bloque conservador, remitieron una carta a la presidenta Isabel Perelló en la que reclamaban, entre otras cosas, vetar el acceso a Félix Bolaños al solemne acto de este viernes.

Y a Bolaños le dedicó también unas palabras Díaz Ayuso, de quien dijo que "está a la fuga". "Se ha declarado abiertamente abogado de todas las causas de corrupción que rodean al presidente y al Gobierno y abandona directamente a toda la Carrera Judicial. El ministro de Justicia… ¡tápese un poco, señor ministro! Al menos desaparezca como hacía Pilar Llop en esos momentos".

