Almeida advierte a Puente: "Si hay algún accidente será su única responsabilidad"

El Ayuntamiento de Madrid ha cargado contra Óscar Puente después de que el ministro hablara de "caos absoluto" en el transporte de Madrid derivado del cierre de la Línea 6 de Metro. "Más trabajadores, más recursos y más autobuses" es la realidad que defiende el Consistorio, que presume de tener una "flota dimensionada" para cubrir la ciudad y acusa al socialista de tapar el verdadero problema: un Cercanías con "1.000 incidencias en lo que va de año, tres averías todos los días" y con una inversión prometida que nunca se ha puesto "sobre la mesa".

Ha sido Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, quien ha sacado pecho de la respuesta municipal a los cortes en la L6. Solo este martes, ha cifrado, la EMT transportó a 1,8 millones de viajeros, un 8% más que en septiembre del año pasado.

Así —insistiendo en que se está atendiendo a los 115.000 usuarios de la Línea 6 en otras opciones de transporte público—, Carabante ha girado el foco hacia el Ministerio de Transportes, al que reprocha el abandono de la red ferroviaria que gestiona directamente el Gobierno central. "Donde sí hace falta flota de verdad y flota que funcione es en Cercanías", ha recalcado, asegurando que son los fallos diarios de este servicio los que influyen en el resto de la red y han aumentado las imágenes de aglomeraciones comentadas por Puente.

Tercer día de caos consecutivo en Metro de Madrid, ¿se animará TeleAyuso a contar algo hoy? ¿Algún reportero/a dicharachero/a de A3 o T5 andará buscando testimonios o pidiendo permiso para grabar en las estaciones? Yo digo no. https://t.co/JpBC2ytBbS — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 10, 2025

No te preguntes en qué líneas del metro de Madrid ha habido incidencias hoy. Pregúntate en cuáles no las ha habido y acabas antes. Y no los busques en los medios de la prensa libre e independiente. https://t.co/bZe5aCCsDA — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 9, 2025

Carabante ha recordado además que en 2018 el entonces Ministerio de Fomento anunció una inversión de 5.000 millones para modernizar Cercanías, comprar trenes y mejorar las frecuencias. Siete años después, nada de aquello se ha materializado, asegura.

Para el Consistorio, los madrileños han hablado al elegir EMT y Metro, que han ganado en los últimos años "15 millones de viajeros cada uno", frente al Cercanías, "que ha perdido 7 millones". "Por algo es", ha subrayado el popular convencido de que los usuarios prefieren un transporte "sostenible, eficaz, puntual y de la máxima calidad" frente a un servicio ferroviario que acumula retrasos, averías y quejas.

"Reiteramos que si sucede algún accidente grave, y eso tiene consecuencias sobre la salud, sobre la seguridad y sobre la vida de los usuarios de Cercanías, será única responsabilidad del ministro Puente", ha zanjado Carabante.