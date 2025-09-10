Ayuso, "orgullosa" de su novio por sentar al fiscal general en el banquillo: "Está haciendo un bien para todos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid concedió la primera entrevista de este nuevo curso político a Espejo Público, de Antena 3. Lo hizo la víspera del debate parlamentario más importante de la región, y tan sólo un día después de que el juez instructor del Tribunal Supremo haya abierto juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelar datos reservados de su pareja, Alberto González Amador. Así, el fiscal general se sentará en el banquillo de los acusado, una circunstancia inédita en democracia.

Isabel Díaz Ayuso quiso que sus primeras palabras acerca de este escándalo estuvieran dedicadas al orgullo que siente por su pareja por haber llegado hasta el final en un asunto que redunda en un bien común. "Me siento orgullosa, a pesar de que esto a mí me abochorne y me duela, de que un ciudadano particular, con su dinero, con su sacrificio, con el escarnio público al que se le ha sometido, siente al fiscal general, porque está haciendo un bien para todos, porque está defendiendo a cualquier ciudadano anónimo que se pueda ver en la misma situación solamente por decir no al Gobierno o por ser, en este caso, la pareja de un rival político".

En este punto, Ayuso subrayó que en este caso también es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que "se va a sentar en el banquillo" porque es responsabilidad directa del presidente el nombramiento de García Ortiz y porque ellos "juntitos han borrado los móviles, pruebas y estaban todos en el mismo contubernio" para liquidar a un rival político. "Eso no es democrático", apostilló. Así, expresó que lo que más le "preocupa" es saber que España está gobernada por políticos que "se comportan como mafiosos".

La presidenta madrileña lo tiene claro: todos los esfuerzos del Gobierno están puestos en intentar aniquilarla políticamente. Y para ello utiliza todos los medios que tienen a su alcance, también el ente público de RTVE. "Yo les recomiendo, ya que le dedican toda la programación a la presidenta de la Comunidad, que saquen el 24 horas Ayuso y, mira, a lo mejor hasta le sube un poquito la audiencia", propuso irónica.

Pero volviendo a su pareja, Ayuso pidió que se respete su presunción de inocencia, igual que se pide para el fiscal general. "Pido lo mismo para un señor particular que de, no ser mi pareja, no estaría en ningún lado", defendió. La filtración del email que el abogado de González Amador envió al fiscal del caso por el que está imputado por fraude fiscal, Julián Salto, vulneró dicha presunción de inocencia, afirmó la presidenta, que aseguró que nada tiene que ver este caso con el de Begoña Gómez. "Él nunca se ha sentado en mi mesa, él nunca ha venido a la Comunidad de Madrid a hacer negocios".

Pero todo ello "ha dado pie a que cualquiera pueda hablar de sus datos, de sus empresas, de lo que hace, de por dónde anda y que los medios del régimen" vayan contra un particular. "Porque Pedro Sánchez se está comportando como un auténtico autócrata con los medios de todos los ciudadanos, empezando, insisto, por la RTVE, que jamás ha dado tanta vergüenza y ha creado tanto dispendio contra las privadas, vosotras las primeras, por competencia desleal".

