Mar Espinar confunde un resumen de prensa de 2020 con una noticia y arremete contra Libertad Digital

La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha acusado a varios medios de comunicación de "prefabricar" titulares "a mayor gloria" de Isabel Díaz Ayuso. Sobre ellos dice además que son "encargados" por el jefe de gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez, y "pagados" por todos.

En un vídeo difundido en su cuenta de X (antes Twitter), Espinar arranca preguntando: "¿Habéis oído a Ayuso estos días diciendo que el Gobierno controla las portadas de los medios de comunicación?". A continuación, intercala unas declaraciones de la presidenta madrileña en una entrevista en esRadio en las que plantea que "cuando el presidente del Gobierno dirige las portadas del país, te están tomando el pelo un poco, ¿no?".

Es ahí cuando la portavoz socialista aprovecha para contraponer la opinión de Ayuso con titulares de prensa que, a su juicio, vanaglorian a la líder regional. "¿Queréis que hablemos de titulares prefabricados a mayor gloria de la presidenta Isabel Díaz Ayuso?", continúa Espinar antes de citar varios ejemplos de La Razón —en su gran mayoría—, Okdiario y también de Libertad Digital.

Estos titulares los escribe Miguel Ángel Rodríguez, pero los pagas tú 👇🏼 pic.twitter.com/DaMEA86Lkh — Mar Espinar (@espinar_mar) September 17, 2025

Sin embargo, el titular que adjudica a este último medio —"La izquierda enloquece ante la explosiva mezcla de libertad, talento y belleza" de Ayuso— se trata, en realidad, de un resumen de prensa del año 2020, firma habitual de la periodista Pilar Díez, en el que únicamente se menciona un artículo de opinión publicado en ABC de Salvador Sostres. Es de este texto, titulado "Presidenta", del cual se recoge dicha declaración.

Pese a ello, Espinar lo ha mostrado en pantalla como si fuera un titular propio del diario. Para rematar su intervención —"aunque podríamos seguir"— ha enseñado el que resulta ser su "preferido", de Okdiario: "¿Madonna? No, Ayuso".