Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, vive abonado a la polémica en la red social X. La última, y más sonada, la provocada a costa de los incendios del mes de agosto, donde sus frívolos mensajes sobre lo que sucedía en Castilla y León o Tarifa provocaron la indignación de los ciudadanos y del PP.

Esta vez su papel consiste en atacar a un medio, Libertad Digital, haciéndose eco de una publicación con el lacónico comentario "No sé ni qué decir". En el pantallazo que adjunta al mensaje se puede leer: "La izquierda enloquece ante la explosiva mezcla de libertad, talento y belleza" de Ayuso.

No se ni qué decir. pic.twitter.com/y5Q6ktp82c — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 2, 2025

El problema del mensaje del ministro, con el que intenta desprestigiar a Libertad Digital, es que dejan su credibilidad y su rigor por los suelos. Primero, porque la publicación es del 31 de agosto de 2020, o sea, de hace 5 años. En segundo lugar, porque se corresponde a una revista de prensa. Y, en tercer lugar, porque como revista de prensa, el entrecomillado recoge lo que dice otro autor en otro periódico. Concretamente, es una opinión de Salvador Sostres en ABC.

De la falta de rigor a la hora de escribir en la red social X ya dio muestras el ministro Puente cuando llamó "niñatos israelíes" a los adolescentes judíos franceses desalojados por Vueling en Valencia, provocando una reacción de Francia que hizo que el ministro acabase borrando el tuit después de ser acusado de antisemitismo.

Antes que el ministro bulero –que bien podría dedicarse a realizar su trabajo y solucionar, por ejemplo, el caos ferroviario, antes de a intentar desprestigiar a medios de comunicación o a frivolizar sobre los graves incendios que han arrasado comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular–, se había hecho eco del mismo bulo contra Libertad Digital Emilio Delgado, portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea de Madrid y Concejal en Móstoles.

La verdad es que se está haciendo un periodismo de una altura, de un compromiso con la profesión, de una independencia…un primor, oiga… pic.twitter.com/9jw5pYtjjm — Emilio Delgado (@EmilioDelgadoOr) September 2, 2025

Tampoco este portavoz de Más Madrid se ha tomado la molestia de verificar qué tipo de información estaba tuiteando antes de criticar a Libertad Digital: "La verdad es que se está haciendo un periodismo de una altura, de un compromiso con la profesión, de una independencia…un primor, oiga…", se puede leer en su mensaje. Para "primor" el rigor con el que escribe en redes sociales el diputado de Más Madrid, cuyo sueldo tenemos que pagar entre todos los ciudadanos.