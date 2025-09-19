El aviso del Gobierno de Ayuso a la diputada trans de Más Madrid que viajará a Gaza: "Le espera un futuro muy negro"

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, no ha dejado lugar a dudas sobre su postura respecto al viaje de la diputada de Más Madrid, Jimena González, a Gaza: "Siendo una persona transexual" si Hamás la intercepta "le espera un futuro muy negro". "Yo espero que, si llega hasta allí, la encuentren antes las autoridades israelíes y la trasladen a Tel Aviv", ha deseado el popular.

"Tel Aviv es capital del Orgullo Gay, como lo es también Madrid, y allí estaría absolutamente segura. No así en Gaza por culpa de Hamás", ha querido remarcar Díaz-Pache. A su juicio, la diputada debería tener "mucho cuidado con las personas a las que se supone que va a ayudar", porque en este viaje —sostiene— "se juega literalmente la vida frente a un grupo terrorista como Hamás".

La advertencia llega después de que la de Más Madrid anunciara en el Pleno de la Asamblea de este jueves que la próxima semana embarcará en una flotilla internacional organizada por Housand Madleens to Gaza, con la que pretende romper el bloqueo del "Estado genocida" israelí y entregar ayuda humanitaria. La diputada se mostró "orgullosa" de su participación como "mujer, feminista, persona trans, madrileña y española" y aseguró que lo hace para "representar la voluntad del pueblo madrileño" y lograr que "Palestina sea libre desde el río hasta el mar".

En respuesta a Díaz-Pache —al que ha calificado como "el mayor propagandista del genocida Israel"—, González ha manifestado que la "absoluta vergüenza" no es el riesgo que pueda correr en Gaza, sino que se cuestione su viaje con tales palabras.

"El único peligro que hay es la impunidad del Ejército israelí", ha insistido, acusando al popular de lanzar "exabruptos y ocurrencias" que distraen de "lo importante", en alusión a la situación humanitaria en la Franja, que, según recalca, la ONU ya ha reconocido como "genocidio".

Entiende la de Más Madrid que si el PP teme por su seguridad, Isabel Díaz Ayuso debería poner medios para garantizar la seguridad de la flotilla. Una petición que no casa con las advertencias del Gobierno regional, que ve el viaje como una "falta de responsabilidad" de la formación. "Es francamente peligroso", sostiene Díaz-Pache.