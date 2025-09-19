Guerra de banderas y gritos a favor y en contra de Ayuso frente a la Universidad de Alcalá

La Plaza alcalaína de San Diego se convirtió desde primera hora de este viernes en un duelo de banderas y gritos. De un lado, los manifestantes que se habían concentrado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid —convocados por los sindicatos—; del otro, partidarios de Isabel Díaz Ayuso que habían acudido para arroparla.

La solemne apertura del curso universitario, que se ha celebrado este año en la Universidad de Alcalá, estuvo envuelta en polémica desde que en Sol manifestaron su hondo malestar con la Delegación del Gobierno por permitir esta concentración de unas 300 personas coincidiendo con la presencia de la jefa del Ejecutivo regional.

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, "ya es kale borroka: ha autorizado una manifestación en la puerta de la Universidad de Alcalá de Henares porque la presidenta acude a la apertura del curso universitario con los rectores en ese lugar y a esa hora", afirmaron. Y remataron: "Como Sánchez no puede pisar la calle, que no la pise nadie".

Según fuentes del gobierno de la popular Judith Piquet, la Policía Municipal de la ciudad complutense aconsejó a la Delegación del Gobierno en Madrid modificar el lugar de la concentración ya que iba a coincidir con la tradicional comitiva universitaria, integrada por los rectores, profesores y la propia alcaldesa, que recorre las calles del centro histórico, desde la catedral hasta llegar al colegio mayor de San Ildefonso, donde ha tenido lugar el acto académico. Pero esta recomendación "fue rechazada" por la institución que dirige Martín, señalaron a Libertad Digital.

Los manifestantes han portado banderas de UGT, CCOO, CGT y también palestinas. "Ayuso, escucha, la uni está en la lucha", "la uni no se vende, se defiende", "Ayuso, sionista, estás en nuestra lista", "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra" o "vosotros sionistas, sois los terroristas", fueron algunos de los cánticos que estas 300 personas corearon contra Ayuso.

Los concentrados fueron situados en el lado izquierdo del centro universitario, mientras que a los vecinos se les colocó en el lado derecho, con banderas de España, y cargaron contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que le exigieron su dimisión. Cuando la presidenta llegó al lugar, los manifestantes empezaron a pitar y a cargar contra ella, mientras que los vecinos concentrados la aplaudieron, con gritos como "Isabel" o "presidenta".

El delegado del Gobierno, que ayer a través de las redes sociales reprochó al Ejecutivo madrileño su desconocimiento acerca del ejercicio del derecho de manifestación, cargó este viernes contra Isabel Díaz Ayuso a quien exigió que "rectifique" y no califique a él o a los manifestantes en La Vuelta Ciclista a España de "kale borroka" porque "falta al respeto" a quienes "la sufrieron realmente".

"Creo que es miserable la utilización de esa manera de un concepto que todos recordamos lo que significa realmente. El dolor que hay detrás de ese concepto y cómo alguna, muy irresponsablemente, banaliza y manosea la violencia para intentar distraer o confundir a la ciudadanía", espetó en declaraciones remitidas a los medios de comunicación desde Cervera de Buitrago. En este punto, cabe recordar que Francisco Martín presumió públicamente de que Bildu y ERC habían hecho "más por los españoles y por España que todos los patrioteros de pulsera", en alusión a los principales partidos de la oposición, PP y Vox. Después tuvo que pedir disculpas "a las personas que se hayan podido sentir ofendidas".

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, respondió duramente al delegado durante su visita al municipio de Leganés. "Violencia es acudir a un acto en el que está la presidenta de la Comunidad de Madrid, permitido por el delegado del Gobierno, para decirle cosas como ‘Israel asesina, Ayuso patrocina’ o ‘Ayuso sionista, estás en nuestra lista’. Ese es el pacifismo que defiende la izquierda".

Y es que según expuso Serrano, "la izquierda está tratando de politizar todo". Por ejemplo, "en estos momentos, bajo la excusa de una concentración sobre la supuesta financiación de las universidades, se están gritando insultos y ataques a la presidenta con banderas de Palestina".

El número dos de Ayuso acusó al delegado de estar convirtiéndose en "un peligro para la convivencia". "Es el primero que se dedica a agitar, como está ocurriendo en estos momentos en Alcalá de Henares, en fomentar el acoso y la violencia, y en justificarla".

Rechaza la "guerra ideológica" en los centros y advierte contra la cancelación

Precisamente sobre la politización en los centros de enseñanza se refirió Ayuso durante su discurso en el solemne acto de apertura del curso universitario. La presidenta rechazó de forma tajante que se instrumentalicen los centros educativos para la "guerra ideológica".

"Llamamos al trabajo conjunto y nunca al enfrentamiento ni a la politización. Y no aceptaremos nunca la llamada cancelación, que es un eufemismo para la censura, el totalitarismo y el sectarismo. No se puede consentir que se vete a nadie ni por su raza, ni nacionalidad, ni religión, ni sexo, ni por su origen. Como tampoco consentiremos que se instrumentalicen los centros educativos para la ingeniería social, ni para la guerra ideológica", afirmó ante los rectores.

"El que busca saber tiene que estudiar mucho, pensar, hacerse preguntas, cuestionarse todo al menos una vez. La educación no es compatible con las consignas, la manipulación, ni la colectivización revolucionaria. Mucho menos para las coacciones de ningún tipo: ni laborales, ni el hostigamiento de palabra, ni con violencia física", manifestó.

Así, Ayuso advirtió que "nos compete a las autoridades políticas y académicas garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de todos, empezando por el poder aprovechar pacíficamente y en libertad los años de formación universitaria".