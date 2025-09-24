Del altar al calabozo: la boda neonazi que acabó en redada

La celebración de la boda del líder de una organización neonazi Suburbios Firm, el Ratilla, que actúa como cabecilla del grupo ultra de extrema derecha y que ya fue expulsado del Frente Atlántico por su comportamiento extremadamente violento, ha servido para detener a 14 personas por delitos de tráfico de drogas y asociación ilícita.

El arresto se produjo tan sólo 48 horas después del enlace matrimonial del líder en una iglesia en Fuenlabrada, donde acudieron todos los implicados como invitados a la boda. A continuación, celebraron el convite en una finca ubicada en la A5 donde el grupo posó en varias fotos que luego publicaron en las redes sociales tapándose los rostros con emoticonos de Adolf Hitler.

Tan sólo unas horas después, y justo antes de que se marchara de luna de miel, la policía detenía a El Ratilla y a las otras 13 personas enviándolos a los calabozos de las dependencias centrales de Canillas, en Madrid, donde está previsto que pasen este mismo miércoles a disposición judicial.