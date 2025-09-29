Ayuso llevará el cine a los pueblos sin salas de Madrid

La Comunidad de Madrid lanzará en 2026 un nuevo servicio familiar en los Teatros del Canal. El objetivo es doble: facilitar la conciliación familiar y atraer a nuevos públicos a las artes escénicas. La iniciativa, que comenzará como proyecto piloto, permitirá a los adultos disfrutar de las funciones mientras sus hijos participan en talleres lúdicos y educativos.

Según ha detallado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano De Paco, la medida responde a "una necesidad de las familias madrileñas". Los talleres se desarrollarán en espacios de los propios teatros y serán diseñados por profesionales del sector educativo.

Además, para garantizar el acceso a la cultura en toda la región, se llevará el cine a municipios sin salas de proyección para que jóvenes y mayores puedan disfrutar de él. La iniciativa forma parte del programa Pueblos con Vida. Además, en 2026 se inaugurarán el Museo-Centro de Estudio del Valle de los Neandertales y la nueva sede del Museo Picasso en Buitrago del Lozoya.

En paralelo, el Gobierno autonómico reforzará su apoyo a las industrias culturales con un Plan Estratégico Audiovisual y otro de Impulso de las Artes Escénicas. Este último modernizará el sistema de subvenciones y renovará la Red de Teatros, cuya dotación presupuestaria se incrementará un 62% en los próximos tres años.