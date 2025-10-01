El PSOE amenaza con llevar a los tribunales la "aberrante" iniciativa aprobada por PP y Vox sobre el aborto

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este martes —con los votos a favor de PP y Vox, y los de PSOE y Más Madrid en contra— una propuesta para que tanto los recursos de Igualdad como los sociales o sanitarios dependientes del Consistorio hablen sobre el llamado "síndrome post aborto". La izquierda baraja ahora acudir a los tribunales por la iniciativa fruto de la formación de Santiago Abascal.

Fue la concejala de Vox, Carla Toscano, quien enumeró en Cibeles las consecuencias que, según denunció, suelen sufrir muchas mujeres tras interrumpir su embarazo: "Profundo trauma, depresión, sentimiento de culpa, aislamiento, pesadillas, insomnio, alcoholismo, bulimia, autolesiones, e incluso una tasa de hospitalización por problemas psiquiátricos que duplica a la de quienes no han abortado".

Lo hizo insistiendo durante todo su discurso en un argumento central: el silencio institucional. "Del síndrome post aborto no se habla", recalcó, para después añadir que cuando, por el contrario, las mujeres sí "reciben información y ayuda, no abortan".

Por su parte, el PP respaldó la iniciativa por ser su "prioridad absoluta" la defensa de la vida, pero con matices. Aunque sí admitió que puede haber mujeres con "depresión, ansiedad o culpa" tras un aborto, recordó que este "es ahora mismo un derecho en el marco de la ley actual, pero no un derecho fundamental". Lo que sí dejó claro el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, es que su partido no va a aceptar "lecciones ni de la izquierda ni de Vox".

Desde el PSOE defendieron que lo que realmente provoca estrés y ansiedad a las mujeres no es el aborto, sino los "escraches" de grupos provida frente a las clínicas. En cuanto a Más Madrid, la formación directamente negó la existencia del síndrome y lo definió como "un término para llenar de miedo y amenazar a las mujeres", a la vez que defendió en paralelo blindar constitucionalmente el derecho a abortar y garantizarlo en la sanidad pública.

Ya por la tarde, fue la ministra de Sanidad, Mónica García, quien cargó contra la propuesta aprobada por PP y Vox, "ya indistinguibles", que, según dice, pretende la "difusión obligatoria de mensajes falsos con mucha ideología y poca ciencia".

En línea con lo que ya defendió su formación durante el Pleno, García sostuvo que los problemas de salud mental están más vinculados a un embarazo no deseado que a su interrupción. Reiterativa, acusó a la derecha de querer "infundir miedo a las mujeres" en lugar de ofrecer "información veraz", aunque prometió que no permitirá "retroceder al pasado" ni recibir "intimidaciones".

PP y Vox, ya indistinguibles, aprueban en Madrid la difusión obligatoria de mensajes falsos sobre un supuesto "síndrome postaborto" con mucha ideología y poca ciencia. No buscan informar, sino infundir miedo a las mujeres en un momento tan difícil. Los problemas de salud mental… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 30, 2025

En paralelo, este miércoles el PSOE-M ha ido un paso más allá al anunciar que no descarta acudir a los tribunales para impedir que "PP y Vox acosen a las mujeres que quieren o necesitan abortar". Así lo ha confirmado su secretario general, el ministro Óscar López, que se ha dirigido a los populares como la "derecha acomplejada" rendida a Vox, "muerta de miedo" e incapaz de marcar distancias con la "ultraderecha".

"Estamos estudiando esas acciones legales y no descartamos ninguna, incluso ir a la justicia para realizar esa iniciativa aberrante, donde una vez más descubrimos el fondo de todo lo que está pasando y es que el PP y Vox ya se confunden", ha planteado López exactamente.

También la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado al PP de "amedrentar" a las mujeres con su apoyo a la iniciativa. A su juicio, los populares compiten con Vox para ver "quién es más reaccionario" y, en ese pulso, terminan colocando "todas las trabas" posibles a la interrupción voluntaria del embarazo. La socialista ha denunciado que el Ayuntamiento pretende "revisionar las prácticas" y generar "miedo", hasta el punto de limitar la libertad de las mujeres.

El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, se ha sumado a los socialistas y ha asegurado que la formación también acudirá a los tribunales por la "astracana" del "supuesto síndrome postaborto" si finalmente el equipo de José Luis Martínez-Almeida decide aplicar lo que también ha denominado de "aberración".