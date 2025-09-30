El uso "mezquino" sobre Gaza del PSOE en Cibeles acaba con la bandera palestina "al revés": "Ponedla bien, hombre"

En el final del Pleno del Ayuntamiento celebrado este martes en Cibeles y tras fracasar la proposición del PSOE para hermanar Madrid con Gaza y conceder al pueblo palestino la Medalla de Honor de la ciudad, su portavoz, Reyes Maroto, ha desplegado una bandera palestina… al revés.

"Está al revés", "ponedla bien, hombre", le han advertido en varias ocasiones a los socialistas desde la bancada popular. Maroto ha corregido el gesto con visible desgana, restándole importancia, lo que ha dado pie a más comentarios del equipo de José Luis Martínez-Almeida: "Si no sabéis ni poner la bandera".

La confusión se ha producido en la votación de una proposición socialista que pedía condenar el "genocidio" en Gaza, organizar un acto institucional en los Jardines de Palestina y otorgar la máxima distinción de la capital al pueblo palestino. Con los votos de PP y Vox, la propuesta ha sido tumbada.

Según el PSOE, la Medalla serviría como "reconocimiento a la resistencia del pueblo palestino, a su dignidad y sufrimiento frente a décadas de violencia y especialmente, ante el genocidio actual en Gaza". Por su parte, el PP se ha preguntado "qué ha hecho el pueblo palestino por Madrid para merecer esta medalla" antes de calificar de "mezquino" el uso político que, a su juicio, hace la izquierda del dolor de los palestinos.

Precisamente antes de la votación, los socialistas han intentado forzar una votación nominal —a mano alzada—, pero la mayoría del Pleno la ha rechazado. Para Maroto, este escenario ha supuesto la ruptura de un "consenso" por haberse permitido en las dos últimas legislaciones la votación nominal. Ha sido en el turno de votación ordinaria cuando el PSOE ha sacado tres banderas palestinas sobre sus escaños, una en cada fila, para escenificar su apoyo a Gaza.