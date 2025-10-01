Infierno de drogas y violencia. Este es el pan de cada día en la "narco-iglesia" de San Antón gestionada por el polémico Padre Ángel. Los vecinos de Chueca llevan sufriendo desde hace varios años todo tipo de delitos cometidos por los vagabundos que ha acogido el eclesiástico en la parroquia. Desde tráfico de drogas, robos, peleas diarias y hasta relaciones sexuales. Un calvario que no termina de cesar por culpa de los movimientos del Padre Ángel, -figura muy criticada por los vecinos- y por la inacción del ayuntamiento.

"La situación es desesperante. Han crecido los trapicheos de droga, hay más suciedad, peleas, navajazos y tenemos más de cinco vecinos que han sido víctimas de palizas y agresiones físicas. Todos los días se realizan más de diez intervenciones policiales. No hay una iglesia igual en el mundo. Los propietarios ya están poniendo en venta sus casas. No aguantan más. Estamos atrapados", denunciaba tiempo atrás a este periódico Esteban Benito, presidente de la Asociación de Vecinos de Chueca.

La parroquia ha sido calificada de "narco- iglesia" por los residentes debido a la venta de drogas en la casa de Dios y sus alrededores, algo que ha sido denunciado en cientos de ocasiones por los vecinos. "El infierno en la tierra lo trae este sacerdote que de filántropo no tiene nada", aseveraba uno de los vecinos.

"Va a haber muertos si esto sigue como está"

"El padre Ángel ha hecho suyo un edificio que está declarado como Bien Cultural, y es de titularidad municipal, es decir, pertenece al ayuntamiento, este es el máximo responsable de lo que aquí está ocurriendo. Va a haber muertos si esto sigue como está", advertía Esteban Benito. No se equivocaba, pues, cinco años después, la situación no ha mejorado y los vecinos siguen sufriendo este infierno de drogas y violencia.

En este sentido, el Padre Ángel tomó los mandos de esta parroquia de Chueca en 2015 para instalar a estos sin techo y proporcionales desayuno y comida después de que la iglesia fuese cedida por el Arzobispo Cardenal Carlos Osoro a Mensajeros de la Paz.

Los vecinos siguen siendo conscientes de que nadie se atreve a tomar medidas porque el Padre Ángel es una figura muy poderosa, pero exigen al Arzobispado que pida la devolución del espacio y al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto para resolver este conflicto. En caso de inacción, los vecinos seguirán colgando carteles de "se vende" con la intención de virar con sus maletas hacia un lugar más seguro.

En paralelo, también hay enfado entre los vecinos de Mejorada del Campo en Madrid, después de que el Padre Ángel instalase una mezquita en la catedral de Justo. Esta mezquita se instaló en el baptisterio de la parroquia después del fallecimiento de Justo Gallego en noviembre de 2021.