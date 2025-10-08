Más Madrid ha exigido este miércoles a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que actúen ante lo que la formación define como el "secuestro" de una de sus diputadas, Jimena González, participante de la segunda flotilla rumbo a Gaza, que ha sido interceptada por Israel durante la madrugada de este martes con 150 integrantes a bordo.

Específicamente, su portavoz Manuela Bergerot ha reclamado a Ayuso que tome "todas las medidas que estén a su alcance" y ha acusado al Estado de Israel de "piratería" y "violación del derecho internacional". "La misión de la flotilla humanitaria sigue siendo de crucial importancia para romper el bloqueo humanitario al que tiene sometido Netanyahu a la población palestina", ha afirmado Bergerot en una rueda de prensa convocada de urgencia.

La formación ha asegurado además que emprenderá acciones legales por ser este escenario "contrario al derecho internacional". Detallan que ya se ha activado la "protección consular" y que de momento queda tiempo para la llegada al puerto israelí, ya que han sido interceptados "al doble de distancia que en otras ocasiones".

Exigimos a Israel la liberación inmediata de las 150 personas secuestradas en la flotilla Thousands Madleens entre las que se encuentra nuestra diputada @Jimegongo . No podemos apartar la mirada de Gaza, donde Netanyahu sigue cometiendo un genocidio al pueblo palestino. pic.twitter.com/60UhQePEk0 — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) October 8, 2025

El Gobierno autonómico, en boca de su portavoz, ya ha dado respuesta a esta petición de Más Madrid, señalando que "la Asamblea no ha enviado a ningún diputado ni a esa flotilla ni a ninguna otra" sino que Jimena González ha decidido enrolarse a "título personal".

"Estamos acostumbrados a que la izquierda trate de sacar banderas para ocultar sus carencias" y los casos de corrupción que acorralan al presidente del Gobierno, opinó el también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. "Y Más Madrid se ha convertido en uno de los principales aliados de Pedro Sánchez a la hora de poderle ofrecer excusas".

En este sentido, García Martín incidió en que había sido la diputada de la formación de ultraizquierda quien decidió alistarse en esa "pseudo-flotilla, que no es otra cosa que un instrumento de propaganda y de agitación" porque "ni transportaban nada, ni llevaban nada, ni iban a ayudar absolutamente a nadie". Era simplemente una "performance" para tratar "de esgrimir una bandera que se les ha vuelto a caer" pero con la que "pretenden tapar los escándalos y las carencias que tiene este Gobierno".

Por su parte, la diputada Jimena González —que se embarcó como "mujer, feminista, persona trans, madrileña y española"— había grabado antes de zarpar un vídeo que este miércoles ha difundido la líder de Más Madrid, Mónica García. En él, González afirma: "Si estáis viendo este vídeo significa que he sido secuestrada por el ejército israelí o de algún otro Estado que colabora en el genocidio de Israel sobre el pueblo palestino", y hace un llamamiento al Gobierno para que exija su liberación inmediata.

Esta madrugada el ejército israelí ha secuestrado a la Flotilla Thousand Madleens en la que viaja nuestra compañera Jimena mientras intentaba llegar a las costas de Gaza para romper el bloqueo israelí. Exigimos su liberación inmediata y la del resto de detenidos por Israel. pic.twitter.com/LMVIKGagc9 — Más Madrid (@MasMadrid__) October 8, 2025

Ante la noticia, el lenguaje empleado por todos los diputados de Más Madrid ha sido común. "Israel ha secuestrado esta madrugada a nuestra compañera Jimena González", escribía Bergerot en su cuenta de X, mientras que la ministra García denunciaba el "asalto y secuestro de todos los activistas" y exigía su "liberación inmediata". Eduardo Rubiño, portavoz municipal de la formación, calificaba el "secuestro" de "ilegal" y pedía al Ministerio de Exteriores "que actúe de inmediato".

Desde el PP en la Asamblea, a través de su portavoz Carlos Díaz-Pache, ya habían advertido hace semanas del riesgo que suponía la aventura de la diputada. "Siendo una persona transexual, si Hamás la intercepta le espera un futuro muy negro", dijo entonces.