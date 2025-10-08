Finaliza el rescate en el centro de Madrid: cuatro fallecidos tras el derrumbe de un edificio en obras

La tragedia en el centro de Madrid se ha cerrado de la peor manera posible. Los servicios de emergencias han dado por finalizadas en la madrugada de este miércoles las labores de rescate en el edificio que se derrumbó parcialmente en la calle de las Hileras, muy próxima a la Puerta del Sol. El balance final del siniestro asciende a cuatro fallecidos y tres heridos.

Tras más de doce horas de trabajo ininterrumpido, los bomberos del Ayuntamiento de Madrid lograron localizar y recuperar los cuerpos sin vida de las dos últimas personas que permanecían desaparecidas. Fue sobre las 2:00 de la madrugada cuando se encontraron los cadáveres entre los escombros del forjado interior del inmueble, que se vino abajo el martes pasadas las 13:00 horas mientras se encontraba en obras.

Con la recuperación de todas las víctimas, el dispositivo de emergencias se ha reducido drásticamente. En el lugar del accidente permanece únicamente un retén preventivo de bomberos. Tanto el juez de guardia como los familiares de los fallecidos, que han estado recibiendo atención psicológica durante toda la noche, ya han abandonado la zona, poniendo fin a una jornada trágica en el corazón de la capital.

Primeros dos cadáveres confirmados

Por la noche se confirmaron los dos primeros cuerpos encontrados entre los escombros. El propio alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confirmó por la noche que ya eran dos las víctimas mortales tras el derrumbe del edificio este martes en la calle de las Hileras, a escasos metros de la plaza de Ópera, en el corazón de Madrid.

El alcalde, que había llegado en torno a las 20:30 horas de Londres, desde donde tenía previsto regresar hoy miércoles tras su participación en la Bloomberg LSE European City Leadership Initiative sobre retos locales, ha afirmado que la búsqueda de los otros dos desaparecidos es una "tarea compleja", como efectivamente ha sido.

Los bomberos han trabajado en gran medida manualmente, es decir, acarreando ellos mismos los escombros para tratar de llegar lo antes posible a los cuerpos que han sido localizados.

"Es una tarea compleja, difícil, en la cual también hemos contado en este caso con ayuda de perros de Policía Nacional que están específicamente entrenados para descubrir los lugares donde están las personas desaparecidas", detalló el regidor.

Al ser preguntado por las causas del derrumbe, ha asegurado que a la Policía Judicial le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas de que se haya producido el derrumbe del forjado de la sexta planta, que ha producido que, a partir de ahí, bajara por todas las plantas y llegara hasta la planta baja.

Un edificio en obras en el nº4 de la calle Hileras

El suceso ha ocurrido en el número 4 de la calle de las Hileras, entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, pasada la una de la tarde, cuando se han derrumbado varios forjados de un edificio que se estaba rehabilitando para convertirse en un hotel de cuatro estrellas.

Relacionado Tres heridos y cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en el centro de Madrid

El estruendo y el polvo han invadido la estrecha calle, según explicaron los vecinos, y en pocos minutos se ha desplegado en la zona un amplio dispositivo de seguridad y emergencias.

Los sanitarios del Samur-Protección Civil han atendido a tres obreros, uno de los cuales ha sido trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que los otros dos han resultado contusionados leves, ha informado Emergencias Madrid.

Los operarios que se encontraban trabajando en el inmueble han echado en falta a algunos compañeros, lo que ha motivado la activación de los servicios de búsqueda para comprobar si estaban dentro o fuera del inmueble.

La Policía Municipal investiga ya el siniestro como accidente laboral y se ha hecho cargo de las pesquisas. La zona ha permanecido acordonada y varias calles entre la Puerta del Sol y Ópera están cortadas al tráfico y a los peatones.

Hasta el lugar se han desplazado casi de inmediato la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, entre otras personalidades.

En rehabilitación para convertirse en un hotel

En la información disponible en el Catastro figura 1965 como año de construcción del edificio, que cuenta con seis plantas y un sótano, con un total de 6.745 metros cuadrados.

Según la información disponible en el portal de consulta de licencias y expedientes urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de febrero se autorizó la implantación de la actividad de hospedaje en el edificio siniestrado, sito en el número 4 de la calle Hileras, y que anteriormente albergaba oficinas.

La empresa que ejecuta el proyecto se hace eco del mismo en su propia página web, donde detalla que se prevé instalar en el inmueble un hotel de cuatro estrellas, una vez concluidas las labores de "rehabilitación integral y consolidación estructural" y "reestructuración y rehabilitación de garajes".

Asimismo, en el portal del Ayuntamiento consta que, el pasado mes de junio, se tramitó una declaración responsable de actividad para la instalación de una grúa-torre en el interior del edificio.