Madrid, contra el cáncer de mama: un nuevo fármaco que mejora la supervivencia y un 4% más de mamografías de cribados

Seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid participan en el estudio internacional de un fármaco que mejora significativamente la supervivencia y reduce el riesgo de recaídas en pacientes con cáncer de mama, según los resultados presentados en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología (ESMO), en Berlín.

Son los centros sanitarios Clínico San Carlos, La Princesa, Gregorio Marañón, 12 de Octubre, Ramón y Cajal, y Fundación Alcorcón. Denominado MonarchE, es un ensayo clínico global y randomizado, en fase 3, que consiste en la administración durante dos años del fármaco abemaciclib junto a hormonoterapia.

En la investigación han participado más de 5.600 pacientes con cáncer de mama temprano de alto riesgo HR+/HR2- de 38 países y un total de 603 centros sanitarios, seis de ellos los ya mencionados del Servicio Madrileño de Salud, siendo el Clínico San Carlos el centro sanitario español que más participantes ha reclutado (34).

Los resultados presentados, con un seguimiento mediano de 6,3 años, indican que este nuevo fármaco "reduce el riesgo de mortalidad en un 15,8% y el de recaída en un 27% que, sin duda, es una buena noticia para las pacientes y para la ciencia. Podemos considerar que este avance constituye un nuevo hito en la lucha contra el cáncer de mama", ha explicado el doctor José Ángel García Sáenz, oncólogo médico del Hospital Clínico San Carlos y coordinador regional para España del ensayo.

El 99,4% de los participantes en este estudio multicéntrico eran mujeres, con una edad media de 51 años. Aquellas con tumores que presentaban cuatro o más ganglios axilares metastásicos o de uno a tres ganglios positivos con características de alto riesgo fueron asignadas aleatoriamente a añadir dos años abemaciblib a la terapia endocrina adyuvante frente a recibir exclusivamente terapia endocrina estándar. El 95,4% habían recibido radioterapia y quimioterapia adyuvante previamente.

Cribados en la CAM

Por otra parte, la Comunidad de Madrid ha aumentado en 40.000 el número de mamografías a mujeres en la última campaña de cribado de cáncer de mama (Depream). Así, en el periodo 2023 y 2024, la sanidad pública madrileña realizó 451.370 pruebas, un 4% más, entre ellas las diagnósticas, de cribado o primera mamografía.

Esta iniciativa de la sanidad pública madrileña tiene como objetivo detectar posibles tumores o lesiones en personas de manera preventiva antes de la aparición de cualquier tipo de síntoma, aumentando las probabilidades de curación mediante un tratamiento adecuado y su posterior seguimiento.

En la actualidad, el programa incluye los tramos de edad comprendidos entre 50 y 69 años, y está previsto que se amplíe a las mujeres que tengan entre 45 y 74. La incorporación de nuevos grupos de edad se hará de manera escalonada. En 2026 se sumarán las mujeres de 45, 70 y 71 años; en 2027 las de 46, 72 y 73; y en 2028 las de 47, 48 y 74 años.

La tasa de fidelización de las participantes en Deprecam el año pasado rozó el 60% de mujeres que, junto a las pruebas iniciales, en caso de que los profesionales sanitarios lo determinen, se someten a posteriores análisis personalizados para verificar que su estado de salud es bueno.

Las beneficiarias reciben una carta de invitación o citación habitual, y disponen de autonomía para elegir los horarios y fechas que mejor les convenga, pudiéndose hacer a través de la Tarjeta Sanitaria Virtual, la página web de la Comunidad de Madrid, por vía telefónica o presencialmente en Atención Primaria y las Direcciones Asistenciales. Además, tienen la posibilidad de recibir un SMS en sus teléfonos móviles a modo de recordatorio de cita.

'Cassandra', el proyecto piloto de cribado de cáncer de pulmón

Junto con los de mama, la región pone en práctica otros cribados oncológicos: en colon, cérvix o pulmón. A estos se refirió también la consejera de Sanidad, Fátima Matute, el pasado jueves en la Asamblea, donde afeó que el Ministerio de Mónica García desaconseja los cribados de cáncer de pulmón.

"Evaluación del programa de cribado de cáncer de pulmón colgado en la página web del Ministerio de Sanidad", indicó la consejera que pasó a leer textualmente lo que allí se dice: "'En conclusión, el cribado de cáncer de pulmón con TAC de baja dosis provoca daños en comparación con el no cribado'", sostiene el departamento dirigido por García. "Hay que ser burros, esto es lo que hacen ustedes: dicen que no es coste efectivo y dicen que no hay evidencia científica cuando sí la hay", sostuvo Matute.

"El problema es que el comité de expertos que cogen suele ser un comité de no expertos o no existente", añadió Matute que pasó a dar cifras de Inglaterra, donde "el 75% de los pacientes se diagnostican en estadíos precoces" gracias a estos cribados. "Eso significa que con una mínima intervención se curan del cáncer de pulmón. En España estamos en un 15%. ¿Y sabe quién no lo apoya?, ¿quién tiene este informe colgado? Mónica García. Ayúdenos y haga algo positivo para mejorar los cribados", le pidió al PSOE, que fue quien se interesó por los cribados.

En concreto, Madrid se ha acogido a Cassandra (Cancer Screening Smoking Cessation and Respiratory Assessment), un proyecto piloto de cribado de cáncer de pulmón y otras afecciones vinculadas al consumo de tabaco, liderado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Hasta la fecha son 132 los pacientes los que están participando en este programa piloto.

Cassandra emplea la tomografía computerizada con baja dosis de radiación, en combinación con la deshabituación del tabaco y la colaboración con el primer nivel asistencial de la sanidad pública. (Primaria). La población objetivo del proyecto son fumadores y exfumadores de entre 50 y 75 años con un índice significativo de consumo de tabaco.

Por lo demás, Matute elogió los cribados realizados en la sanidad pública madrileña. Son "fiables, seguros y excelentes", aseguró. "Este año ya hemos detectado 2.576 sospechas de malignidad (en mamas), que en menos de 15 días inician el proceso de tratamiento. En el colon vamos cribar a dos millones de personas. Ya hemos detectado 311 cánceres de colon y, además, para facilitar el acceso, lo van a poder recoger en las farmacias. En el cérvix también detectamos no sólo lesiones sino también el virus y con la vacunación vamos a conseguir que desaparezca el cáncer de cérvix".