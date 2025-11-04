El Ayuntamiento confirma un caso de gripe aviar entre los pavos reales de El Retiro

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha confirmado que solo se ha registrado un caso de gripe aviar entre los pavos reales del parque de El Retiro, detectado el pasado 17 de octubre.

Según ha explicado Sanz este martes desde la Plaza de la Villa, tanto el departamento de Zonas Verdes como Madrid Salud activaron las medidas de seguridad previstas en el momento en que se detectó el caso. Dede entonces, ha indicado la portavoz municipal, no se ha producido ningún nuevo positivo.

Dichas actuaciones se han centrado en reforzar los controles de las aves del parque y en la protección de los trabajadores que pudieran tener contacto con los animales. Para ello, se dispuso de equipos de protección individual (EPIs) y se establecieron controles sanitarios.

Además, se ha procedido a revisar todas las granjas y recintos de la ciudad donde se alojan aves similares, tras lo que se ha confirmado la ausencia de nuevos casos de gripe aviar. Por todo ello, la vicealcaldesa ha insistido en que "no es momento de generar ningún tipo de alarma" y ha confirmado que la situación, por ahora, "está controlada".