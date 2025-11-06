Los sindicatos policiales denuncian la negligencia del delegado del Gobierno en la noche de guerra de ultras en Vallecas

El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en la Policía Nacional, ha denunciado la "absoluta falta de previsión, planificación y responsabilidad" del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras los graves disturbios ocurridos anoche en el barrio madrileño de Vallecas, donde una quedada violenta entre ultras del Lech Poznań (Polonia) y los Bukaneros (Rayo Vallecano) terminó en agresiones, destrozos y escenas de auténtico caos.

El portavoz del sindicato, Ibón Domínguez, ha expresado su reconocimiento a los agentes que "una vez más se vieron obligados a hacer frente a una situación límite con medios claramente insuficientes". Según el sindicato, los policías contuvieron la violencia con un dispositivo mínimo y sin los refuerzos necesarios, demostrando "una profesionalidad y una entrega ejemplares" frente a la pasividad de los responsables políticos.

Desde la organización policial aseguran que la Delegación del Gobierno tenía información suficiente para anticipar los disturbios, ya que la convocatoria circulaba desde hacía horas en redes sociales y foros. "No se trataba de un incidente espontáneo, sino de una cita organizada y conocida ante la que no se adoptaron medidas preventivas", denuncian. El resultado, añaden, fue "una batalla campal que podía haberse evitado con una mínima planificación".

JUPOL considera "gravísimo" que los pocos policías desplegados fueran superados numéricamente por los grupos violentos, quedando en clara situación de vulnerabilidad. El sindicato critica que ni siquiera se desplegaran las Unidades de Intervención Policial (UIP), especializadas en este tipo de altercados. "Una vez más, los responsables políticos fallan, y son los policías quienes ponen el cuerpo para suplir su incompetencia", afirma Domínguez.

Graves disturbios está pasada noche en Vallecas, por una "quedada" organizada entre los ultras polacos del Lech Poznan y Bukaneros. Nuestro reconocimiento a los compañeros que estuvieron restableciendo el orden público. La violencia no cabe en el fútbol ni en el deporte, hay… pic.twitter.com/xjKv6aaeLG — JUPOL (@JupolNacional) November 6, 2025



El sindicato acusa directamente al delegado del Gobierno en Madrid de estar "más preocupado por la política partidista que por la seguridad de los madrileños". Exige explicaciones inmediatas y asunción de responsabilidades políticas por haber puesto en riesgo a los agentes y a los vecinos por su "ineficaz gestión y falta de coordinación". "No se puede seguir improvisando con la seguridad pública", advierte el portavoz de JUPOL.

Finalmente, la organización reclama una revisión urgente de los protocolos de actuación en eventos deportivos de riesgo, más efectivos en las unidades de intervención y un compromiso real del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía. También pide que La Liga asuma los costes de la seguridad en los estadios, "y no los ciudadanos a través de sus impuestos". "Cada temporada repetimos la misma denuncia: los clubes hacen caja, los policías se juegan la vida y los españoles pagan la factura", concluye JUPOL.