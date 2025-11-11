El piloto Carlos Sainz, bicampeón mundial de rally y cuatro veces ganador del París-Dakar, será el encargado de pulsar el botón que iluminará la capital el próximo sábado 22 de noviembre en la Plaza de Cibeles. Así lo ha revelado este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación de la estrategia para el comercio y la hostelería 2025-2027.

Como ya avanzó el mismo Almeida la pasada semana, cuando celebró que "será una cita y un lugar de encuentro para todos los madrileños", este año más de 13 millones de bombillas se encenderán simultáneamente a lo largo de los 21 distritos de Madrid.

Almeida ha justificado la elección de Sainz no solo por su trayectoria deportiva, sino también por su dimensión "humana": "Por su condición de madrileño al encarnar perfectamente los valores de aquel que tiene que asumir la responsabilidad de proceder al encendido de más de 13 millones de bombillas". Además, ha recordado que el piloto acaba de ser nombrado "Madrileño del Año".

Lo que todavía no se conocen son los detalles sobre las actuaciones musicales y las sorpresas que acompañarán el encendido. En ediciones anteriores, artistas como Álvaro de Luna participaron en la cita que solía celebrarse en la Puerta del Sol.

Entre las novedades de este año, el alcalde ha destacado la gran vela navideña que se instalará en Nuevos Ministerios y la nueva iluminación frente al Edificio Metrópolis, en la calle Alcalá. Madrid se llenará de 157 kilómetros de guirnaldas, 13 abetos adornados, 7.000 tiras luminosas y 126 cerezos de luz, repartidos en más de 200 espacios de la ciudad.