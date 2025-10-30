El encendido de luces de Navidad en Madrid: un gran acto en Cibeles con "sorpresas"

El tradicional encendido de las luces de Navidad en Madrid ya tiene fecha y lugar. Según ha anunciado el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, será el próximo sábado 22 de noviembre por la tarde en un gran acto en la Plaza de Cibeles. "Será una cita y un lugar de encuentro para todos los madrileños", ha celebrado el edil.

El año pasado, fue el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, quien se encargó de activar el alumbrado desde la Puerta del Sol el 28 de noviembre. El acto también tuvo el toque musical del cantante Álvaro de Luna.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Almeida ha aplaudido que el encendido congrega "cada año más expectación, más ilusión y a más madrileños". Además, lo ha presentado como el "prólogo" al resto de actividades culturales que tendrán lugar a lo largo de esas semanas.

Este año, junto con algunos invitados que todavía se desconocen, el alcalde pulsará el botón de las más de 13 millones de bombillas que se encenderán simultáneamente. "Por supuesto va a haber actuaciones musicales y sorpresas, va a ser uno de esos grandes momentos del año", ha adelantado Almeida.

En cuanto a la persona que acompañará al alcalde en el encendido inaugural, Almeida ha preferido mantener el secreto para "no romper la magia" de la Navidad. "Solo digo que va a estar muy bien: ya tenemos a la persona elegida", ha afirmado.

La capital se iluminará con 157 kilómetros de guirnaldas, una distancia similar a la de un viaje de ida y vuelta entre Madrid y Toledo. Además, se instalarán 13 grandes abetos adornados, 7.000 tiras luminosas y 126 cerezos de luz que completarán el espectáculo. En total, más de 200 espacios de los 21 distritos de Madrid se llenarán de luz estas Navidades.

En cuanto a los horarios del alumbrado, todo apunta a que los horarios serán similares a los de años pasados. De domingo a jueves, las luces permanecerán encendidas de 18:00 a 00:00 horas aproximadamente, y los viernes y sábados el horario se extenderá hasta la 1:00 de la madrugada.