Almeida señala a la Delegación del Gobierno por el excesivo dispositivo policial en el Bernabéu

Como se esperaba, el Santiago Bernabéu vivió grandes momentos albergando el choque de la NFL entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders. Todas las partes han salido encantadas, pero hubo una queja policial y ciudadana debido al excesivo dispositivo de seguridad alrededor del coliseo blanco.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tomado la palabra ante esta queja y ha atribuido a la Delegación del Gobierno la responsabilidad sobre el "excesivo" despliegue policial criticado por el sindicato de la Policía Nacional, Jupol.

"Si a Jupol le parece excesivo el despliegue de Policía Nacional lo que tiene que hacer es hablar con la Delegación del Gobierno", ha señalado en declaraciones a la prensa, desde la Escuela Municipal de Hostelería en Santa Eugenia.

Jupol, que pidió que la NFL sufragara el dispositivo especial con más de 400 agentes de la Unidad de Intervención Policial, además de UPR, Caballería, Subsuelo y Medios Aéreos, consideraba que se trató de "una auténtica barbaridad" dicho gasto y que eso no debería recaer en las arcas públicas.

Almeida se ha puesto firme respecto a este tema para recalcar que el operativo de la Policía Nacional "le corresponde al Ejecutivo central" y ha defendido que el Ayuntamiento "solo coordinó el dispositivo de Policía Municipal".