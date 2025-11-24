Todo lo que debes saber de Cortylandia en Madrid: fechas, horarios y precio

Junto al gran encendido que tuvo lugar el pasado sábado en la Plaza de Cibeles, Madrid acogió también uno de sus rituales más míticos durante la Navidad: Cortylandia. El tradicional espectáculo infantil arrancó este fin de semana a las 19.00 horas del sábado en la fachada de El Corte Inglés de Preciados-Callao.

Allí, cientos de familias asistieron al estreno de "Cortylandia Express", una edición que va a estar dominada por una locomotora antigua que, según destaca la compañía, "habla y canta villancicos" ante el público.

El estreno, conducido por el mentalista e ilusionista Anthony Blake, incluyó la cuenta atrás oficial que dio paso a los once minutos de espectáculo que se repetirán cada día hasta el 5 de enero de 2026.

Este año, el decorado —10 metros de altura, 40 de ancho y 16 de fondo— consta de una estación de tren "elegante y acogedora", donde los primeros copos caen mientras se elevan "pequeñas nubes de vapor" en el andén. Allí aguarda la multitud de personajes creados para esta edición: ciervos, ardillas, ratones y conejos, todos rumbo al que describen como "el mayor viaje de sus vidas hacia la Navidad".

El jefe de estación, un oso gigantesco, comparte protagonismo con un lobo maquinista que dirige el convoy. En total, más de 20 figuras animadas capaces de ejecutar cerca de 40 movimientos, articuladas con motores eléctricos y neumáticos.

La compañía detalla que la producción ocupa prácticamente todo el año: del diseño inicial al modelado de personajes en agosto, pasando por el montaje final y las pruebas de ensayo.

Fechas, horarios y precio

Como es tradición, Cortylandia se celebra en la fachada del Corte Inglés Preciados-Callao (por la calle del Maestro Victoria), en pleno centro de Madrid. La zona está conectada por Metro (Callao, Sol, Ópera), autobuses y cercanías.

En el horario general, de lunes a domingo, el espectáculo se ofrece de manera gratuita en tres turnos por la mañana —a las 12:00, 13:00 y 14:00 horas— y en cinco sesiones de tarde que comienzan a las 17:00 horas y continúan a las 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas.

En las jornadas especiales del 24 y 31 de diciembre y del 5 de enero, la programación se adelanta y concentra únicamente en horario matinal. Ese día los pases se suceden a las 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 y 17:00 horas.

Conviene recordar que Cortylandia no funciona ni el 25 de diciembre ni el 1 de enero, fechas en las que no se realiza ningún pase por coincidir con los días festivos de Navidad y Año Nuevo.

Esta es ya la 47ª edición de un montaje que comenzó en 1979 y que, salvo el parón de 2020 por la pandemia, no ha faltado nunca a su cita. Una tradición que viene acompañada de una canción que, en palabras del propio Corte Inglés, forma parte del "imaginario colectivo de varias generaciones de niños".