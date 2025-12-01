Los perros lobo de un okupa atacan a un niño de 10 años y asedian a los vecinos: "Es como tener un francotirador"

Una urbanización entera de Pelayos de la Presa, en Madrid, vive encerrada mientras los cinco perros lobo checoslovacos de un okupa campan a sus anchas por la zona y se cuelan en las casas. La escena se repite desde hace años, pero el reciente ataque a un niño de 10 años ha terminado de romper la paciencia de los vecinos.

El menor fue sorprendido a primera hora de la mañana cuando salía de casa junto a sus padres para dirigirse al colegio. "Justo en ese momento esas personas sacaron a los perros sin correa ni bozal. Tres de ellos se abalanzaron sobre mi hijo. Mi hijo salió corriendo y aun así uno de ellos le alcanzó. Le han hecho mucho daño", cuenta el padre del menor, David, en el programa El tiempo justo, de Telecinco.

Tal y como muestran varias imágenes compartidas por el programa, las heridas obligaron al menor a recibir puntos de sutura y a iniciar la pauta de vacunación. En el hospital, recuerda el padre, la primera pregunta fue "si los animales estaban vacunados". Ante esto, David denuncia que no cree "ni siquiera" que "tengan cartilla ni estén vacunados".

Asegura que en el chalet viven desde hace más de cinco años dos okupas, padre e hijo, incapaces de controlar a los animales. Lamenta que ninguno de ellos se haya acercado a la familia para disculparse por lo sucedido.

Según David, en esta urbanización antes jugaban los niños en la calle. Hoy, lamenta el padre, el espacio se ha "convertido en un campo de juego de animales". "No se puede vivir con miedo de que tu hijo salga por la mañana con miedo y regrese con miedo. Los vecinos están atemorizados", explica.

Pero los cinco perros no solo deambulan por la urbanización. Ya son varios los residentes que los han visto colarse en propiedades, cruzar la carretera y merodear por la avenida principal del municipio, donde pasean otros perros, más niños y mayores.

Mara, presidenta de la Asociación de Vecinos Futuro de Pelayos, describe la situación en el mismo programa de Telecinco: "Es como si tuvieses un francotirador apostado en una terraza y te tuvieses que ir salvando cada vez que entras o sales de casa. Los vecinos no pueden salir y los perros sí".

Ella misma recuerda que no se trata del primer ataque y que la sensación de abandono institucional es total. De hecho, desde que ocurrió lo del menor el pasado 13 de noviembre y hasta el 24 del mismo mes, afirma no haber obtenido respuesta de las autoridades. "No nos podemos quedar de brazos cruzados, aquí hay niños y hay personas. Salen con miedo", añade la presidenta vecinal.

Pese a los avisos, las denuncias y los múltiples incidentes documentados en vídeos e imágenes con los perros lobo, el procedimiento sigue encallado en los juzgados de Navalcarnero. Según su testimonio, la Guardia Civil acude, pero no puede intervenir si el okupa no abre la puerta. Y no la abre. "Es imposible que nadie pueda hacer nada", denuncia Mara.