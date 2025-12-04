Sanidad abre una investigación al Hospital de Torrejón y Mónica García exige por carta a Ayuso extender las pesquisas

El Ministerio de Sanidad ha ordenado este jueves a la Alta Inspección que abra una investigación para esclarecer si se han cometido irregularidades en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz que hayan vulnerado el derecho a la protección de la salud de los pacientes.

Fuentes de Sanidad han confirmado a EFE la decisión del Ministerio, que se une a la exigencia que ha hecho a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que investigue lo sucedido, pero en el caso del departamento dirigido por Mónica García quiere ampliar las pesquisas al resto de hospitales públicos de gestión privada.

El Ministerio quiere saber si se han producido irregularidades que hayan podido vulnerar el derecho a la salud de los pacientes después de la publicación por parte de El País de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón.

Paralelamente a la investigación de la Alta Inspección del Ministerio, la ministra ha remitido una carta a Díaz Ayuso en la que le exige la "apertura inmediata de una investigación exhaustiva, independiente y transparente" sobre los hechos y, en función de sus resultados, a "la cancelación del contrato de concesión y la recuperación de la gestión pública directa del centro". A partir de ahí, pide la "extensión de las actuaciones de inspección y verificación a todos los hospitales madrileños que operan bajo el mismo modelo concesional".

Desde la Consejería trasladaron este miércoles, nada más conocerse la información del diario de Prisa, que se vienen manteniendo reuniones periódicas de seguimiento con el equipo directivo del grupo y no se había detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público.

Pero, a la vista de las informaciones publicadas, se adoptaron con carácter urgente las siguientes decisiones: "Se ha personado en el hospital un equipo multidisciplinar de la Consejería para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos; se ha convocado con carácter de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa". La reunión se producirá "tan pronto como se agende con el responsable máximo del grupo", indican este jueves fuentes del departamento dirigido por Fátima Matute a Libertad Digital después de que Gallart haya decidido desvincularse con el Hospital.

Tras los resultados de ambas medidas, la Consejería adoptará "todas las actuaciones y controles" que pudieran corresponder. "En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud", afirmaron tajantes, toda vez que recuerdan que el departamento dirigido por Matute dispone de los mecanismos necesarios para garantizar la adecuada prestación de la asistencia.

Mónica García insta además a la presidenta madrileña a informar además de las medidas que va a adoptar, así como del calendario de actuaciones previsto, para garantizar la protección de los pacientes y la integridad del servicio público. De confirmarse, los hechos "constituirían una vulneración gravísima de los principios esenciales del Sistema Nacional de Salud y un atentado directo contra los derechos de los pacientes de la Comunidad de Madrid", advierte en su misiva.

Por ello, considera "imprescindible" que la Comunidad de Madrid esclarezca "con urgencia" si las órdenes que presuntamente dio el CEO de Ribera Salud, titular de la concesión por la que gestiona la asistencia del hospital público de Torrejón, han afectado a la actividad asistencial, a la derivación de pacientes, a los tiempos de respuesta quirúrgica o al cumplimiento de los compromisos contractuales con el Sermas.

"La salud de la ciudadanía madrileña, y la confianza en su sistema sanitario, no pueden quedar al albur de prácticas que anteponen la rentabilidad a la atención digna y en igualdad de condiciones", zanja.

Por su parte, 39 jefes de servicio y supervisores de Enfermería del Hospital de Torrejón de Ardoz han firmado una carta en la que aseguran que han actuado "con responsabilidad" en los 14 años que el centro lleva en marcha. "Nunca hemos adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud y el bienestar de los mismos y sus familiares", indican en la misiva, que acompañan con sus nombres y firmas. "Seguiremos trabajando con el mismo entusiasmo y dedicación, para hacer del Hospital el orgullo de Torrejón", concluyen.

La actividad del hospital durante los últimos años, señalan desde la Consejería, desmiente categóricamente que se haya producido un aumento de las listas de espera en este centro. Por el contrario, la actividad asistencial no ha dejado de incrementarse desde 2022.

En los últimos dos años, los ingresos totales se han mantenido en cifras superiores a los 12.500 pacientes. Las intervenciones quirúrgicas programadas se han incrementado en un 25%.

Las intervenciones quirúrgicas urgentes con hospitalización no han dejado de estar en valores superiores a las 1.200 personas. La hospitalización a domicilio se ha incrementado un 33% y las consultas externas, en más de 100.000.