El Gobierno de Ayuso se persona de urgencia en el Hospital de Torrejón tras los audios del CEO del Grupo Ribera

La polémica está servida y Pedro Sánchez no va a desperdiciarla. El presidente del Gobierno ha entrado de lleno en ella cargando contra el PP después de que El País desvelara unos audios del CEO del grupo sanitario Ribera, que gestiona entre otros el Hospital de Torrejón de Ardoz, Pablo Gallart, en el que éste ordena, durante una reunión mantenida el pasado mes de septiembre, a una veintena de cargos del grupo y del hospital subir las listas de espera costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

"Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse. El CEO de una empresa decidiendo sobre la vida de la gente: en eso consiste la privatización de la sanidad. Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias. No lo vamos a permitir. El Gobierno defenderá la sanidad pública con todos los instrumentos del Estado", ha señalado Sánchez a través de sus redes sociales.

Este es el modelo del PP: hacer de la salud un negocio y de la enfermedad una oportunidad para enriquecerse. El CEO de una empresa decidiendo sobre la vida de la gente: en eso consiste la privatización de la sanidad. Más listas de espera, más rentabilidad, más injusticias. No… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 3, 2025

No es el único. La ministra de Sanidad, y posible candidata de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas, Mónica García también ha cargado contra los populares y contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Mientras, su formación y el PSOE estudian emprender acciones legales. El Grupo Parlamentario Socialista va a solicitar además la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones al respecto.

Sobre las acusaciones de privatización se ha pronunciado el consejero y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, quien les ha quitado importancia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "No es nuevo y hemos demostrado, como todos los años, que cada vez hay más recursos para la sanidad pública. En este presupuesto del año 2026 habrá más recursos que nunca para la sanidad pública de nuestra región y esa es la mejor muestra de que aquí estamos trabajando, lógicamente en colaboración público-privada, pero estamos trabajando por el mejor sistema sanitario de Europa".

Desde la Consejería trasladan que se vienen manteniendo reuniones periódicas de seguimiento con el equipo directivo del grupo y no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público.

Pero, a la vista de las informaciones publicadas en el día de hoy, se han adoptado con carácter urgente las siguientes decisiones: "Se ha personado en el hospital un equipo multidisciplinar de la Consejería para constatar in situ la adecuada prestación del servicio en todos sus ámbitos; se ha convocado con carácter de urgencia una reunión con la cúpula directiva de la empresa".

Y tras los resultados de ambas medidas, la Consejería adoptará "todas las actuaciones y controles" que pudieran corresponder. "En ningún caso se va a tolerar ningún tipo de actuación o práctica que pueda perjudicar el acceso a la asistencia sanitaria, que será prestada siempre con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud", afirman tajantes, toda vez que recuerdan que el departamento dirigido por Matute dispone de los mecanismos necesarios para garantizar la adecuada prestación de la asistencia.

Un portavoz de la empresa ha indicado a El País que fuera de "contexto" el contenido de esos audios "puede verse alterado o malinterpretado y perder el sentido". Según añade el diario de Prisa, el grupo sanitario Ribera ha enviado una contestación por escrito de Santiago Orio, que es desde hace un mes el director gerente del Hospital de Torrejón: "Las reuniones empresariales internas son de carácter privado y su contenido está dirigido a personas con responsabilidad que conocen su área de trabajo y son capaces de entender el contexto. Fuera de este entorno, el contenido puede verse alterado o malinterpretado y perder el sentido".

Orio asegura que "Ribera tiene un único plan: ofrecer una atención de la máxima calidad a los pacientes de Torrejón y de toda la Comunidad de Madrid que eligen ser atendidos en nuestro hospital, tal y como muestran los resultados de las auditorias de diferentes organismos independientes y los registros de la propia Consejería de Sanidad".