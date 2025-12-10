Polémica por una foto de profesionales sanitarios del Hospital de Torrejón con el máximo responsable de Ribera Salud

En la reunión que mantuvo este martes en la Consejería de Sanidad, Fátima Matute insistió a Emmanuel de Geuser, consejero delegado de Vivalto Santé y máximo responsable del Grupo Ribera, en la necesidad de realizar una defensa férrea de los profesionales sanitarios que trabajan en el Hospital de Torrejón y que se han visto salpicados por el escándalo, después de que varias informaciones pusieran en tela de juicio su trabajo.

La primera de ellas tenía que ver con los audios filtrados del CEO de la compañía, Pablo Gallart, en donde se le podía escuchar en una reunión privada del pasado mes de septiembre animando a una veintena de cargos del grupo y del hospital a subir las listas de espera y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. Después, también El País, publicó la posible reutilización de material sanitario de un solo uso.

"A todos los profesionales que están en ese hospital se les están poniendo en duda. Porque tú puedes dar una orden pero yo como médico, por mi código deontológico, nunca voy a aceptar eso. Sugieren que hay una connivencia de los profesionales que lo están haciendo", lamentó el pasado lunes Matute en una entrevista concedida a Es la Mañana de Federico, en esRadio.

Es por ello que gran parte de su empeño durante la cita de este martes con De Geuser fuera trasladarle la necesidad de una "defensa férrea" de los profesionales sanitarios por parte de Ribera Salud, según fuentes presenciales en el encuentro. "Le hemos exigido más movimiento en la defensa férrea de esos profesionales", señalan a Libertad Digital.

El presidente del grupo se había reunido, horas antes del encuentro con la consejera, con los profesionales del centro hospitalario, donde compartió las primeras conclusiones de la auditoría interna realizada por Ribera Salud y donde los trabajadores defendieron con firmeza la integridad y la libertad en el ejercicio de su profesión en todo momento. Una actuación rigurosa, sujeta a los más altos estándares de calidad asistencial y al código deontológico por el que se guían, orientada únicamente al bienestar de los pacientes, tal y como ya manifestaron en un escrito firmado el pasado 4 de diciembre por los máximos responsables asistenciales (jefes de servicio y supervisoras de Enfermería).

Fruto de ese encuentro se realizó una foto de familia, que este miércoles ha sido compartida por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "Todo mi apoyo al personal del Hospital de Torrejón y a sus pacientes. No tienen por qué ser objeto de cobardes campañas políticas y manifestaciones en centros donde se están salvando vidas. Hay muchos sitios donde protestar".

Todo mi apoyo al personal del Hospital de Torrejón y a sus pacientes. No tienen por qué ser objeto de cobardes campañas políticas y manifestaciones en centros donde se están salvando vidas. Hay muchos sitios donde protestar. pic.twitter.com/xtsSle61rn — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 10, 2025

Pero la foto había sido retocada puesto que aparecían unas sillas delante y se quiso quitarlas de la ecuación. Esto ha levantado las sospechas de algunos, como la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. "Suben una foto retocada con los trabajadores sin pies (sic) imagínate cómo de maquilladas presentarán sus cuentas". Lo cierto es que la foto es fidedigna y no tiene más misterio la explicación: se quiso quitar las sillas colocadas delante de los profesionales, con poca maña, eso sí.

Un día después de su encuentro con el máximo responsable de Ribera Salud, este miércoles, la consejera de Sanidad salió en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Quiso comparecer para despejar las dudas en torno al Hospital de Torrejón y defender a capa y espada a sus profesionales. Matute ha censurado los ataques "absolutamente desproporcionados" contra este hospital que no son otra cosa que "fruto del oportunismo político de un Gobierno acorralado por la corrupción" y que ha visto en este caso "un nicho de oportunidad para tapar sus miserias". En concreto, considera que se intenta "tapar" la huelga sanitaria a nivel nacional "sin precedentes" y que va a hacer que la ministra de Sanidad, Mónica García, sea recordada "por sus compañeros de profesión como una traidora que ha hecho un estatuto (marco) lesivo y regresivo".

Pero quizá lo más importante es que afirmó rotundamente que "no hay ninguna orden" dada a los profesionales sanitarios en el sentido de lo indicado por Gallart. Fuentes de la Consejería sostienen que esa orden no se dio ni oralmente ni por escrito. En caso de que aparecieran indicios que indicaran lo contrario no les temblará el pulso en actuar en una doble dirección: rescindir la concesión a Ribera Salud y emprender acciones legales si fuera preciso, según apuntan fuentes del departamento dirigido por Matute.