Uvas de alto voltaje político en Sol: el delegado del Gobierno, al choque contra Ayuso y Almeida

La Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid siguen sin ponerse de acuerdo. Madrid se aproxima a la Nochevieja y no hay rastro sobre el dispositivo de seguridad para las preuvas y las uvas que se celebrarán en la Puerta del Sol los últimos días de diciembre. Algo "alarmante e indignante", ha resumido el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Para el delegado, la falta de entendimiento es solo "el resultado de la indefinición por parte del Ayuntamiento de aquello que pretende realizar en la Puerta del Sol en esos dos días".

Y es que, según ha denunciado Martín este viernes tras una reunión sin avances entre ambas administraciones, José Luis Martínez-Almeida solo ha facilitado "información parcial, incompleta e incluso contradictoria" sobre el concierto que prevé celebrar en Sol el mismo 31 de diciembre, lo que, a su juicio, hace imposible diseñar un plan de seguridad mínimo.

Pese a que Martín ha reconocido que este tipo de situaciones no son "un hecho aislado", se ha limitado a acusar al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid de mostrar "una obcecación en dificultar la coordinación, la normalidad y la colaboración entre las administraciones", incluso llegando a calificar la gestión municipal de "negligencia".

"Hay una negligencia significativa de los que siempre se dicen buenos gestores, pero están demostrando que desde luego son incapaces de atender sus propias consecuencias, sus propias responsabilidades de una manera creo que mínimamente a la altura de lo que la ciudadanía merece", ha afirmado.

Según ha confirmado Martín, la cita sí ha servido para acordar, por lo menos, el plan de acción para la popular San Silvestre y para las cabalgatas. Será la próxima semana cuando Delegación, Ayuntamiento y Comunidad vuelvan a verse las caras en una nueva reunión en la que el delegado espera que los representantes de Almeida y Ayuso "den cuenta" de los eventos que quieren organizar.