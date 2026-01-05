Ayuso aumenta la presión sobre Zapatero tras la caída de Maduro: "¿Qué negocios ha tenido en nombre de España?"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respaldado este lunes, en una entrevista en Antena 3, la actuación de EEUU en Venezuela. Y es que Isabel Díaz Ayuso subrayó que "un Estado se convierte en soberano cuando hay unas garantías y no es un narcoestado, un Estado criminal funcional que es exactamente en lo que se ha convertido" este país.

Esta afirmación, recordó la jefa del Ejecutivo madrileño, está respaldada por numerosos informes internacionales, que denuncian los crímenes y la violación de derechos humanos en Venezuela y que "tratan como ilegítimo un Estado criminal funcional", como reseñan los "distintos organismos, entre ellos la propia ONU, el informe Bachelet del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos humanos, Amnistía Internacional, observatorios de derechos humanos, informes de organismos independientes, la Organización de Estados Americanos".

En este sentido, Ayuso añadió: "A mí me gustaría que me digan cuándo no se han violado los derechos del pueblo de Venezuela durante todos estos años, porque estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, asesinatos extrajudiciales, torturas sistemáticas, detenciones arbitrarias por motivos políticos, desapariciones, centenares de presos políticos, crisis humanitaria, cierres de medios, persecución mediática, redes de narcotráfico a nivel transnacional y falta de medicamentos". "¿Cómo hemos llegado a esto?", se preguntó. "España, entre otros países y la Unión Europea, pedir perdón al pueblo de Venezuela".

María Corina Machado, "líder indiscutible del futuro" de Venezuela

No obstante, la presidenta no se mostró partidaria de los planes de la Administración Trump para Venezuela, que pasan por orillar a la oposición política al régimen, con María Corina Machado como figura más visible. Para Ayuso, la líder opositora y Premio Nobel de la Paz es la "líder indiscutible del futuro y de la propia Venezuela, por lo menos para todos aquellos que hemos estado involucrados en este en esta causa, en mi caso siete años desde que llegué como candidata". "Primero el anterior presidente, Juan Guaidó, que no se le reconoció, y ahora María Corina Machado, que ha pagado el precio de estar un año de su vida encerrada en cautiverio por el hecho de haberle ganado limpiamente unas elecciones al tirano".

Y ante esa situación (el pucherazo electoral y la situación en la que quedó la oposición venezolana), "¿qué hacían estos países que se ponen estupendos?", preguntó Ayuso. "Nada", se contestó. "Lo que no quiero pensar es que España pase a la historia por haber sido el país que más tuvo que hacer por Venezuela y que menos hizo", dijo. "Yo siento verdadera vergüenza, porque son nuestros hermanos, porque somos nosotros mismos, Venezuela, Argentina, Colombia. Lo fuimos en el pasado, estamos todos mezclados, llevamos apellido, llevamos la misma sangre, llevamos el mismo pasado y debemos llevar el mismo futuro. Y España, ni ha estado ni se le ha esperado en todo esto, solo mirando para otro lado", lamentó.

"Si Maduro fuera un dictador de derechas"...

Y es que "si esa dictadura, en vez de ser una dictadura de izquierdas fuera una dictadura de derechas, no le hubieran permitido esto", señaló Ayuso, quien incidió en que "si hubiera sido una dictadura de derechas, tan estupendos que se ponen en España con los dictadores muertos, si Maduro fuera un dictador de derechas, no hubiera llegado ni a la vuelta de la esquina".

En este punto, la jefa del Ejecutivo autonómico apuntó al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien pidió explicaciones sobre sus negocios y vínculos con las dictadura venezolana. "Cuando se ha pedido explicaciones e información acerca de las operaciones y la relación de Zapatero con Venezuela, siempre el Partido Socialista le ha protegido y le han dado en todo momento carta blanca para que hiciera y deshiciera todo lo que le ha venido en gana durante estos años", lanzó. "¿Qué negocios ha tenido Zapatero en Venezuela en nombre del Reino de España?", preguntó Ayuso para quien Pedro Sánchez debe también responder a estas preguntas "porque Zapatero opera en nombre del Reino de España desde hace mucho tiempo, en todos los mejunjes del Gobierno de Sánchez, pero no da explicaciones por ello". "Lo suyo es que se aclare y que nos diga dónde está, cómo ha sido, si es verdad, qué implicaciones tienen, porque Estados Unidos ahora está investigando a 64 personas, entre ellas al señor Zapatero. Yo entiendo que Sánchez no respeta las instituciones, que no va al Congreso a dar explicaciones, que los medios incómodos le molestan", añadió.

También considera que el expresidente debe explicar su vinculación con Plus Ultra tras su encuentro con el directivo detenido Julio Martínez, detenido por la Policía por presunta corrupción. "Debería dar una rueda de prensa urgente, y por cierto irá a comparecer al Senado, que el Partido Popular se lo va a pedir, para contar qué está haciendo, qué ha hecho, cómo no vio nada, de qué vivió y por qué ha estado siempre cooperando necesariamente con la dictadura y con este narcoestado", adelantó la presidenta.

Además, y ante las afirmaciones de que EEUU lo que busca es controlar y quedarse con el petróleo de Venezuela, señaló que "aquí el único que se ha ido lucrando ha sido Zapatero y tantos otros que, fueron a las elecciones a decir que no había nada, que eran impecables, y han blanqueado al régimen y han permitido que se haya seguido financiando redes", amén de "China, Rusia e Irán que son países que todos conocemos por cómo operan, los que se han lucrado con la vida de los venezolanos".