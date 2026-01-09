Ayuso se prepara para la guerra total con Sánchez: estudia ya todos los recursos legales contra la nueva financiación

La Comunidad de Madrid se prepara para acudir a la guerra total contra el Gobierno de Pedro Sánchez y estudia desde ya todos los recursos legales para "impedir" la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que considera que "perjudica" a los madrileños.

Así ha reaccionado este viernes ante los medios de comunicación la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, quien ha cargado contra la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por "difamar" y "mentir" contra Madrid al decir que está haciendo dumping fiscal.

"Está perjudicando a los madrileños porque con los impuestos de los madrileños se van a tener que aportar más recursos para financiar toda esta fiesta independentista y todo este nuevo sistema que a los que más benefician fundamentalmente es a los independentistas", ha censurado desde la sede de su Consejería.

Fuentes de Sol han incidido después en esto. "Montero difama: no hay dumping fiscal en España", toda vez que la "Constitución recoge la autonomía de las Comunidades para gestionar los tributos que tienen cedidos", recuerdan.

Según el Ministerio de Hacienda, la Comunidad de Madrid incrementaría en 2.555 millones de euros sus recursos en 2027 y se situaría como la cuarta región que más crecería sobre el modelo actual, tras Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, Albert ha asegurado que el nuevo sistema, "pactado con los independentistas", está "perjudicando" a los madrileños, quienes "van a tener la mitad de los recursos de lo que tienen los catalanes para poder hacer frente a todo el gasto de los servicios públicos".

"De esos 2.555 millones que anuncian para la Comunidad de Madrid es mentira porque muchos de ellos son ya recursos que venían dados por el sistema, por los depósitos a la banca, por el impuesto de grandes fortunas, que todo el rato dijeron que eran impuestos temporales", ha denunciado.

Desde Sol remarcan que se trata de "un ataque a los madrileños, pues no sólo asumirán con sus impuestos el riego de millones al independentismo, sino que lo único que recibirán es la mitad de los recursos que se van a destinar a Cataluña". Fuentes del entorno de la presidenta añaden: "Y, muy importante: no se beneficia a todas las comunidades autónomas, es un acuerdo que sólo beneficia al independentismo y a Sánchez, hasta tal punto que la propia Ministra ha dicho expresamente que la ordinalidad opera para Cataluña pero no para otras como Madrid".

Albert, asimismo, ha criticado al Ministerio de Hacienda por facilitar un "power point" que "ni siquiera han presentado en la rueda de prensa para que los propios periodistas no pudieran tener los cálculos de lo que le tocaba a cada comunidad autónoma", pese a que el líder de ERC, Oriol Junqueras, "sí que se llevó debajo del brazo sus casi 4.700 millones".

Albert considera que esta situación "ya ocurrió" con el tema de la condonación de la deuda, pactado con ERC. "Para que el resto de las comunidades autónomas no nos quejáramos, nos dieron a nosotros las migajas. Es como el día de la marmota. Ya lo hemos visto", ha subrayado.

La consejera ha arremetido especialmente contra Montero, quien está "a las órdenes de su amo", en referencia a Sánchez, para "seguir alquilando unos días más el dormir en La Moncloa", por lo que "tiene que seguir cumpliendo con el independentismo".

"Desde la Comunidad de Madrid no vamos a permitir, y vamos a utilizar todos los recursos legales, que ningún español tenga menos recursos para los servicios públicos que los que tiene un español independentista. Es una vergüenza", ha defendido.

No tienen apoyos en el Congreso

Albert ha recordado que esta propuesta tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y ser aprobado. "Ellos saben que no tienen los apoyos para aprobar los presupuestos y tampoco tienen los apoyos para modificar una ley orgánica tan importante como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)", ha añadido.

En este sentido, ha recalcado que Madrid "nunca ha defendido" el principio de ordinalidad y ha exigido que "un madrileño tenga los mismos recursos para los servicios públicos que cualquier otro español y que no esté por debajo para hacer frente a todos los gastos públicos".

A su vez, ha cargado contra el delegado del Gobierno, Francisco Martín, por asegurar que este nuevo modelo situará a la Comunidad de Madrid como la segunda región con mayor financiación por habitante ajustado de todo el país, tan solo por detrás de Cantabria.

"Eso les aseguro que no es verdad. Meten tantos fondos adicionales que acaba distorsionado con lo que es todo lo que el sistema vertical. Nosotros aportamos más del 149%. Pasamos con esa nueva cesión de tributos a aportar todavía más y a quedar en una situación todavía peor. Con los impuestos que tanto les cuesta pagar a todos los madrileños van a pagar un porcentaje para el resto de las comunidades, especialmente para el independentismo", ha insistido.

Martín no ha sido el único. El ministro y secretario general del PSOE en Madrid, Óscar López, también se ha expresado en el mismo sentido. "Este modelo de financiación aporta 2.555 millones más a Madrid al año. Un dinero que podría destinarse a la sanidad pública, a la asfixiada universidad o a vivienda (siempre que no se derive luego a Quirón, claro). Si lo rechazan, deberán explicárselo a los madrileños".

Alfonso Serrano, número dos de Isabel Díaz Ayuso, le ha replicado que "este modelo, supuestamente un ‘regalo’, da a Madrid 365€/habitante frente a 578€ en Cataluña, casi un 40% menos. Y eso a falta de ver los mecanismos de ‘solidaridad’". Así, el secretario general del PP de Madrid también ha retado a López a explicarlo si lo que dice es defender a los madrileños. "Pero es un mandado de Sánchez y no lo hará".

Por otra parte, Albert ha criticado las formas en las que se ha comunicado esta propuesta, puesto que "primero debería haberse celebrado" el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y "luego una rueda de prensa".

"Nos hubiera gustado que las cosas se hicieran a su orden. No como ha sido: primero el pacto del señor Sánchez con Junqueras, que ni siquiera es el presidente de Cataluña, es un inhabilitado, segundo una rueda de prensa y tercero ya como desecho de tienta, el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha lamentado.

A renglón seguido, ha remarcado que la financiación autonómica es un sistema que "afecta a todos los españoles y una cuestión multilateral entre todas las comunidades autónomas". Ha detallado que esta mañana, alrededor de las 9 horas, había pedido la convocatoria de esta reunión, que finalmente se celebrará el próximo miércoles.

"Vamos a ir a intentar entender este sistema. Nosotros pedíamos un sistema que sea mucho más transparente, en el que haya muchos menos fondos que se superpongan y que nos dé una situación mucho más sencilla en la que no haya esa dispersión entre el primero y el último", ha explicado.

La consejera madrileña ha insistido en que su propuesta era "mucho más sencilla", a diferencia de lo que "se han encontrado" este viernes. "Por supuesto que debe haber un fondo climático, pero no debe estar en un fondo de financiación autonómica, que lo único que causa es hacer todavía más obtuso y oscuro nuestro sistema".