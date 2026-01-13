Sánchez repite el 'show' de Zapatero en Campamento 20 años después y sin un solo piso

El 2 de febrero de 2006, el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, acudió al inicio de la demolición de varios edificios militares para poner en marcha la llamada Operación Campamento. Aquel día prometió que en un plazo máximo de cuatro años se habrían levantado en la zona 10.700 nuevas viviendas. Ayer, 12 de enero de 2026, Pedro Sánchez volvió a protagonizar una escena prácticamente idéntica. Casi veinte años después, en ese mismo enclave, no se ha construido ni un solo piso.

El paralelismo lo recordó este lunes Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid en aquel momento y asistente al acto de 2006. "Yo recuerdo haber asistido a un acto exactamente igual con Zapatero hace 20 años, con derribo de edificio incluido", escribió en redes sociales, en reacción al evento celebrado ahora por Sánchez.

Zapatero acudió entonces acompañado por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y el ministro de Defensa, José Bono. Según presentó el propio Ministerio de Defensa, la operación era "una de las operaciones urbanísticas más importantes" impulsadas por el Ejecutivo.

Aunque ambas imágenes resultan difíciles de distinguir, al primer acto sí asistieron tanto Aguirre como el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Un escenario muy distinto al de ahora, con un Sánchez que vetó la presencia de todo representante del Ayuntamiento y la Comunidad, incluido el actual alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Para Almeida, esta ausencia de invitación supuso "una descortesía" por parte del líder de los socialistas, más aún cuando fue su Consistorio quien autorizó la demolición que allí se estaba celebrando. Además, a su juicio, la presencia de varios ministros "sin competencias" en la operación, como Óscar López o Félix Bolaños, escenificó el acto como un simple "ticket electoral" de cara a las elecciones de mayo de 2027.

"Esta vez sí, hoy arranca con hechos", afirmó Zapatero aquel 2 de febrero de 2006, según recogió El País. El expresidente aseguró que las 10.700 viviendas empezarían a poblar esos terrenos "antes de cuatro años", al tratarse de una prioridad de su Gobierno en materia de vivienda.

Dos décadas después, la fotografía se ha repetido en el mismo lugar y con un discurso muy similar. "Hoy pasamos de las palabras a los hechos, esta vez no venimos a presentar un plano, a prometer futuro. Lo que venimos es a iniciar las obras y a decir que hoy por fin empieza a construirse un nuevo barrio en nuestro país, en la ciudad de Madrid", celebró este lunes el presidente.

En todo este tiempo, sin embargo, el desarrollo urbanístico de Campamento ha permanecido bloqueado y ninguna previsión se ha materializado. Según Almeida, a este historial se ha sumado además el hecho de que el Gobierno central haya tardado ahora seis meses en comenzar las demoliciones desde que el actual Ayuntamiento concedió la autorización para hacerlo, el pasado 11 de julio. "Podían haber empezado a demoler al día siguiente", sostuvo este lunes, acusando al Ejecutivo de haber priorizado la foto.

Una crítica que ya se escuchó en 2006, cuando la propia Aguirre señaló que Zapatero acudió al acto por "la necesidad de demostrar que hace algo más que pactar con Artur Mas" al no ser la foto allí "imprescindible porque el convenio ya estaba firmado".