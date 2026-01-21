El Mercado de San Miguel echa el cierre sin fecha prevista de reapertura

El Mercado de San Miguel ha cerrado sus puertas por completo para acometer una serie de trabajos de mejora enfocados a la conservación del patrimonio. La clausura se hizo efectiva el pasado 7 de enero con la vista puesta en las generaciones futuras.

Desde la dirección califican esta situación de "pausa" necesaria para "cuidar" el inmueble y "proteger" su legado. Los responsables destacan la importancia de este espacio como parte fundamental de la "memoria colectiva de la ciudad".

"Nuestro objetivo es garantizar que el Mercado siga siendo un punto de encuentro vivo y vibrante, fiel a su identidad y a su historia", han señalado estas mismas fuentes,

Aunque no han concretado un calendario exacto para el fin de las reformas, las fuentes consultadas insisten en que el objetivo es garantizar que siga siendo un punto de encuentro. Prometen regresar "con más ganas que nunca".

En el comunicado del mercado, tampoco se ha mencionado la posible expansión del establecimiento, que supondría la creación de nuevos puestos en la parte baja. El pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Madrid aprobó un Plan Especial en el que se permitía aumentar un 10% la edificabilidad del mercado construyendo "principalmente" una planta sótano.