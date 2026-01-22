Ayuso: "Quienes imponen la ley del silencio son los más beneficiados porque esta vez no tienen a quien culpar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha roto su silencio este jueves en una entrevista concedida en Onda Madrid. Isabel Díaz Ayuso había mantenido un discreto silencio desde el trágico accidente ferroviario en Adamuz del pasado domingo que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas.

De la misma forma que ocurrió con la Dana, la Comunidad de Madrid se limitó en las primeras horas tras el suceso a poner a disposición los medios necesarios. En esta ocasión, su personal de Protección Civil y de Emergencias del 112, que se desplazó el domingo a la estación de Atocha para apoyar en la gestión a víctimas y familiares afectados. Y el lunes Ayuso se limitó a expresar su dolor por lo ocurrido y sus condolencias, así como a decretar tres días de luto oficial en la región.

Todo ello en mitad de lo que se ha calificado como tregua política entre el PP y el Gobierno entre llamadas insistentes a no politizar la tragedia por parte de la izquierda. "No es una cuestión de hacer justicias ni venganzas, pero todos sabemos que quienes impone la ley del silencio para que estos días no se hable del asunto son los más beneficiados porque saben que esta vez no tienen a quien culpar", ha afirmado la presidenta madrileña. "Lo que no puede ser es que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades o a querer saber qué ha sucedido".

En este sentido, ha incidido en que "sabemos que esta ley del silencio obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar, y de paso se desviar el foco de algunas cuestiones, como la que tiene que ver con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Plus Ultra.

"Es un gobierno que desde que empezó a gobernar hace ocho años, cada situación catastrófica que hemos vivido siempre tenía la manera, con la prensa de régimen, con campañas furibundas, de encalomarle la culpa a alguien. Buscaba siempre culpables, no soluciones, ni tampoco cómo evitar a futuro que pasara". Y en este punto ha recordado cómo el Gobierno, y la izquierda en general, ha utilizado el drama de las residencias de ancianos durante la pandemia, sólo el acontecido en la Comunidad de Madrid o cuál fue su comportamiento durante los devastadores incendios de este verano, especialmente de Óscar Puente. "Es que yo todavía estoy oyendo a víctimas de las residencias de ancianos pedir, por favor, que las dejen en paz, que dejen de utilizarlas, y a día de hoy se siguen utilizando. Y este verano se vio con los incendios. Al presidente Castilla y León, como a la presidenta de Extremadura, les hicieron pasar un calvario. Quemaban todos los días miles de hectáreas, provocando decenas y centenares de focos por toda la región, y nunca escuche la solidaridad del Gobierno con estos presidentes que evidentemente no tienen la culpa de que se provoquen incendios a gran velocidad y tantos".

Para Ayuso, no hay ninguna duda en que se tienen que pedir explicaciones más claras al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Si los propios maquinistas tienen miedo a ir a trabajar y la línea Madrid-Barcelona ha cambiado en dos días cuatro veces de criterio sobre cuál es la velocidad óptima a la que tiene que ir un tren para no comprometer la seguridad de los viajeros, hombre, algo nos dice que está fallando el sistema ferroviario", señaló la dirigente autonómica, quien apuntó a una posible falta de mantenimiento proporcional al aumento de trenes.

"Todo esto se tiene que investigar", afirmó. Pretender otra cosa es intentar refugiarse en el "maldito consenso", denunció. "Que el consenso, cuando es malo, no es consenso, es otra cosa. Yo creo que el consenso tiene que estar para las cosas evidentes, para las cosas buenas, pero no todo lo que se consensúa siempre es bueno. Hay veces que es meter debajo de una alfombra un problema, y eso es faltarle a la verdad a los ciudadanos".

"Los ciudadanos tenemos que saber en qué manos estamos, cómo están las cosas e insisto, cómo evitarlas a futuro. Si no se hace ese trabajo y no se piden esas responsabilidades, entonces ¿qué estamos haciendo?", preguntó.

Ayuso denunció también un empeoramiento de los servicios públicos y los grandes problemas como nación que no se están afrontando y apuntó claramente hacia una responsabilidad política por lo sucedido. "No estamos ahora mismo invirtiendo en lo importante y si a eso, además, se suma un ministerio que a lo largo de los últimos años ha contratado trenes que no cabían por los túneles, exdirigentes que están o en la cárcel o imputados o que venían de ser porteros de discoteca y se han puesto al frente de las propias instituciones que conforman la red ferroviaria española", o las advertencias de pasajeros, técnicos, maquinistas sobre el estado de las vías… "esto confluye en la responsabilidad política también".

En este sentido, señaló directamente a Óscar Puente, un ministro al mando "que nunca tuvo la humildad de llegar a un ministerio y dedicar tiempo a aprender y saber qué tenía entre manos sino que simplemente se ha dedicado a hacer propaganda, a hacer propuestas sin ningún rigor y a utilizar los medios del Ministerio para ver quién habla de él en las redes que, a su vez, utiliza solo para insultar".

Ayuso lamentó también que nuestra red ferroviaria, "que siempre fue de las primeras del mundo", hoy esté dando "una imagen tremenda" en plena inauguración, además, de una nueva edición de Fitur. "El accidente no solo ha supuesto un golpe anímico a todos los españoles orgullosos de lo que eran sus mejores infraestructuras sino también ante un público que está viendo que subes a unos trenes que no sabes en qué circunstancias se encuentran porque el Gobierno cambia de criterio y sus técnicos cada dos por tres acerca del estado de vías". "Al final, todo aquello que pensabas que era sólido, se cae. Como ocurrió con el apagón, como ocurren tantas cosas. Y eso hace que al final nos sintamos decepcionados y también preocupados".

La presidenta reveló que iba a coger un tren este fin de semana para hacer campaña en Aragón pero que se ha cancelado y ahondó en ese deterioro del sistema ferroviario. "Son trenes que tienen la Agenda 20-30, el menú en 5 idiomas y yo llego a una estación con nombre de mujer, pero lo que quiero es que llegue puntual y quiero llegar con vida y punto, no quiero más". Así las cosas, cree que hay " mucha floritura" en torno a la gestión pero " no hay verdad" y "si seguimos en la ideología y en el sectarismo y no nos ceñimos al rigor científico, jurídico y a la verdad, los problemas de España se van a seguir multiplicando y lo que ha sido una de las grandes naciones pues se van a convertir en una España desastrada que no es la real".

Ayuso anunció que va a proponer este jueves al Arzobispado de Madrid una misa funeral por las víctimas de los trenes en La Almudena. "Creo que es el mejor homenaje que se le puede hacer a estas víctimas que son de todos. Había personas de todos los rincones de España, especialmente andaluces, pero que ese dolor es compartido por todos los españoles y queremos estar cerca de las familias, de los heridos y de los fallecidos"

"No creo que esto se pueda dividir por 17 regiones o como si fuéramos 17 estados, 17 naciones. Somos un pueblo que está ahora mismo profundamente dolido por lo que ha pasado y por eso lo voy a solicitar, para que tengan su homenaje también desde la región y desde la capital de España. Creo que las familias necesitan también consuelo, acompañamiento y el resto de los ciudadanos porque esto le ha dolido a todos. Hoy España está con el corazón en la mano".