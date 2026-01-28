El viaje del Gobierno de Ayuso a Israel para reforzar la ciberseguridad en pleno conflicto diplomático con Sánchez

Las relaciones entre España e Israel atraviesan una profunda crisis diplomática. Y esto se materializa en asuntos concretos; el último, la negativa de Israel a colaborar en la causa abierta por la infección con el programa informático Pegasus de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente, tal y como informó Libertad Digital.

Y es que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha significado en su crítica al Estado judío, alentando incluso las protestas propalestinas durante La Vuelta ciclista a España o con la retirada de Eurovisión. En paralelo, una voz dentro del Partido Popular ha destacado en sentido opuesto: Isabel Díaz Ayuso se ha significado en su defensa a Israel, situándolo como un socio imprescindible en muchas cuestiones.

Una de ellas es la ciberseguridad, donde Israel es puntero. Y en este contexto se enmarca el viaje que ha realizado el consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid – del 22 al 27 de enero-. El objetivo de Miguel López Valverde ha sido reforzar las medidas y capacidades en materia de ciberseguridad de la región y conocer algunas de las experiencias más avanzadas en este ámbito.

El consejero se ha desplazado a este país para conocer de primera mano cómo se protegen las infraestructuras críticas frente a ciberataques y reforzar la colaboración institucional y favorecer el intercambio de conocimiento. Además, con este viaje se buscaba también explorar nuevas oportunidades de colaboración con empresas tecnológicas y atraer inversión a la Comunidad de Madrid.

La primera visita de Valverde fue al Israel Institute of Technology (Technion), la universidad y centro de investigación en ciencia y tecnología más antigua del país, ubicada en Haifa (Israel) y que ya está presente en Estados Unidos y China. "Las empresas israelitas son clave para aprender de su modernización y trasladar ese conocimiento a la protección de la Administración y a las infraestructuras críticas", declaró el consejero, quien también conoció el proyecto de investigación de electromecánica del Leshem Institute, donde se reunió con expertos en la materia para conocer herramientas avanzadas de seguridad que se puedan aplicar a los servicios públicos como el transporte, la sanidad o la energía.

La siguiente parada fue un encuentro con Jonathan Fischbein, director de seguridad de información de Check Point, uno de los principales referentes mundiales en soluciones de ciberseguridad para gobiernos y grandes empresas. El objetivo de la reunión fue conocer los últimos avances en protección de infraestructuras críticas para poder incorporarlas a la Administración madrileña.

Ya el pasado domingo el consejero visitó el Israel National Cyber Directorate (INCD), la agencia nacional de ciberseguridad israelí, para intercambiar conocimientos y experiencias en esta materia con el objetivo de reforzar el Escudo Digital de la región y mejorar la protección de los servicios públicos e infraestructuras críticas. "Este encuentro nos permite mejorar las capacidades técnicas del Escudo Digital de la Comunidad de Madrid gracias a la experiencia del Cyber Dome israelí en el ámbito civil, un modelo avanzado que utiliza IA y monitorización en tiempo real para proteger infraestructuras críticas frente a ciberataques". Durante la visita se incorporaron a ella expertos en ciberprotección de Alemania, Austria y Suiza, "lo que permitió enriquecer el intercambio de experiencias", señalan fuentes regionales.

Esta semana comenzó para el consejero con la firma en Tel Aviv de una declaración de intenciones con Pentera, una de las empresas líder mundial en ciberseguridad, para colaborar en el intercambio de conocimientos en esta materia, especialmente en la simulación de ciberataques y en la capacidad de recuperación de la Administración autonómica ante estos. Con ello, el Gobierno regional busca conocer las experiencias más avanzadas en este campo para poder reforzar la protección de las infraestructuras críticas y los servicios esenciales.

La presidenta madrileña creó esta consejería específica de Digitalización tras las pasadas elecciones de mayo de 2023 y nació como apuesta personal de Ayuso de convertir la Comunidad de Madrid en un referente digital en el sur de Europa para el impulso de proyectos tecnológicos y la atracción de inversiones.

Sus buenas relaciones con Israel – en septiembre se reunió con la número uno de la Embajada, la encargada de negocios de este país en España, Dana Erlich, y hace unos días recibió a Eitan Horn, superviviente del ataque del 7 de octubre y secuestrado por Hamás durante más de dos años- abren ahora esta ventana de oportunidad con el Estado puntero en la materia.