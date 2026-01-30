El proyecto más importante que transformará el norte de Madrid echa a andar con 741 viviendas

El Ayuntamiento de Madrid ha dado definitivamente luz verde al proyecto de urbanización de Las Tablas Oeste, el primero de los cuatro ámbitos que componen Madrid Nuevo Norte y el que abre, ya sin marcha atrás, la transformación de una extensa franja del norte de la capital.

"Madrid no para y evidentemente este desarrollo de Madrid Nuevo Norte es una de sus señas de identidad de cara al futuro", ha declarado la vicealcaldesa, Inma Sanz, este jueves en rueda de prensa.

Las Tablas Oeste, con casi 305.000 metros cuadrados de superficie, completa el borde occidental del barrio de Las Tablas y lo conecta directamente con el corazón de Madrid Nuevo Norte, hasta ahora separado por la playa de vías de Fuencarral. Según han resumido desde el Consistorio, la actuación permitirá coser un nuevo entorno urbano mixto donde convivirán viviendas, oficinas, comercio, equipamientos públicos y amplias zonas verdes.

"Los trabajos se van a dividir en dos etapas con el fin de facilitar la simultaneidad de las obras de urbanización y de la edificación, y que podamos ser más ágiles y más rápidos en ver esas viviendas construidas", ha explicado Sanz, que a su vez ha confirmado que "está previsto que las primeras labores de demolición se inicien durante el segundo trimestre de este mismo año 2026".

En materia residencial, el ámbito prevé 741 viviendas. Un cuarto de ellas contará con algún tipo de protección pública y, además, el Ayuntamiento recibirá viviendas libres adicionales fruto de la cesión municipal del aprovechamiento urbanístico. El resultado es que la gestión pública alcanzará 276 viviendas, el 37% del total.

Además, más de 120.000 metros cuadrados se destinarán a oficinas y 14.000 a uso comercial. A ello se suman cerca de 36.000 metros cuadrados para nuevos equipamientos educativos, deportivos y cívico-sociales.

Uno de los grandes argumentos del proyecto, según ha destacado la portavoz municipal, es el verde. Las Tablas Oeste contará con nueve zonas verdes que superan los 91.000 metros cuadrados, tres de ellas en forma de grandes parques. Se conservará y mejorará el arbolado existente y se plantarán más de 600 nuevos ejemplares. Habrá espacios infantiles por edades, zonas para mayores, áreas deportivas, una pista multicancha y hasta un espacio específico para perros.

Tras la aprobación definitiva, "Las Tablas Oeste va a ser el primer ámbito urbanístico a nivel nacional en obtener la certificación final de los dos sellos de sostenibilidad más prestigiosos a nivel mundial: LEED y BREEAM, dando un paso más en la apuesta por la sostenibilidad que es una de las señas de Madrid Nuevo Norte", ha añadido Sanz.

En este ámbito, se prevé una red de agua regenerada para sanitarios y riego que permitirá ahorrar cerca del 50% del consumo de agua potable, el análisis del ciclo de vida de los materiales, puntos de recarga para vehículos eléctricos y un control continuo del ruido y la calidad del aire durante las obras para minimizar molestias a los vecinos.

Para el Ayuntamiento, las Tablas Oeste es solo el primer movimiento de un tablero mucho mayor, y es que Madrid Nuevo Norte abarcará 3,4 millones de metros cuadrados a lo largo de 5,6 kilómetros, integrará cuatro ámbitos —Las Tablas Oeste, Malmea-San Roque-Tres Olivos, Centro de Negocios y Estación de Chamartín— y transformará más de 2,3 millones de metros cuadrados hoy infrautilizados. El conjunto prevé casi 10.500 viviendas y 400.000 metros cuadrados de zonas verdes, incluido un gran parque central de 13 hectáreas.