Guía para disfrutar de la Hexagon Cup en Madrid: horarios, entradas y reglas del torneo

La Hexagon Cup se ha consolidado como uno de los eventos más singulares del calendario internacional del pádel. El torneo, que se disputa en Madrid, reúne a algunos de los mejores jugadores del mundo en una competición por equipos que combina partidos masculinos, femeninos y Next Gen. Su tercera edición se celebra del 28 de enero al 1 de febrero en la Caja Mágica, con un formato diseñado para ofrecer competición de alto nivel y una experiencia completa para el público.

La Hexagon Cup se disputa con ocho equipos, cada uno formado por tres parejas: una masculina, una femenina y una Next Gen. Este planteamiento permite que en cada jornada se alternen distintas categorías y generaciones, integrando tanto a figuras consolidadas como a jóvenes talentos.

Reglamento de los partidos

Durante la fase de liga, cada equipo juega ocho partidos: tres masculinos, tres femeninos y dos de la categoría Next Gen. El sistema de puntuación distingue entre categorías: dos puntos por victoria masculina o femenina y un punto por victoria Next Gen. Con este sistema se establece una clasificación general que determina los cruces finales.

Al término de la liga regular, los dos mejores equipos acceden a la final, mientras que el tercero y el cuarto disputan el partido por el tercer puesto. La gran final, que se juega el domingo, se decide al mejor de tres enfrentamientos: femenino, masculino y Next Gen.

Todos los encuentros de la Hexagon Cup se disputan al mejor de tres sets, con Golden Point y Super Tie-break en el tercer parcial. Este formato busca agilizar los partidos y mantener la igualdad hasta el final de cada enfrentamiento, tanto en la fase de liga como en las eliminatorias decisivas.

Los partidos se reparten entre dos escenarios dentro del recinto. Los encuentros masculinos y femeninos se juegan en la pista central, el Estadio Manolo Santana, mientras que los partidos Next Gen se celebran en una pista secundaria. La entrada permite el acceso a ambos espacios.

Fechas, horarios y acceso al recinto

La tercera edición del torneo se celebra del 28 de enero al 1 de febrero en la Caja Mágica de Madrid, situada en el Camino de Perales, 23. El recinto cuenta con accesos adaptados y zonas habilitadas para personas con movilidad reducida.

De miércoles a sábado, los partidos comienzan a las 11:00 horas y se prolongan aproximadamente hasta las 23:00 horas, con seis partidos diarios. El domingo, la jornada arranca a las 10:00 horas.

La apertura de puertas se realiza a las 10:30 horas de miércoles a viernes, a las 10:00 horas el sábado y a las 09:30 horas el domingo. El público puede entrar y salir del recinto durante la jornada, siempre que escanee su entrada en los accesos.

El acceso en transporte público incluye varias líneas de autobús —180, 23, 123, 78 y T32— y la línea 3 de metro. No hay estacionamiento habilitado para vehículos privados.

Entradas y servicios en el recinto

La organización ofrece distintas modalidades de entradas, desde Categoría 1, ubicada en el anillo inferior, hasta Categoría 3, situada en las esquinas del anillo superior. También existen opciones como Premium View, con asientos próximos a la pista, y entradas VIP, que incluyen acceso al Hexagon Hospitality Lounge, catering y barra libre premium. Los palcos VIP se gestionan bajo solicitud.

Los menores de 14 años cuentan con un 50% de descuento en todas las categorías. Dentro del recinto hay food trucks y barras de bebidas, y está permitido acceder con comida.