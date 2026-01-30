La impresionante ceremonia militar que puedes ver gratis en el centro de Madrid

El Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército en Madrid, acoge cada mes un Relevo Solemne de la Guardia protagonizado por el Regimiento de Infantería "Inmemorial del Rey" nº 1. Este acto ceremonial, que alterna uniformes y protocolos de los siglos XVIII y XX, tiene lugar los últimos viernes de cada mes en la céntrica calle Alcalá.

El Regimiento de Infantería "Inmemorial del Rey" nº 1, considerado la unidad armada más antigua del mundo, protagoniza este acto en la fachada principal del Palacio de Buenavista. Su origen se remonta a la Banda de Castilla, que participó en la reconquista de Sevilla en 1248 junto al rey Fernando III. Desde entonces, esta unidad ha mantenido un papel destacado en las operaciones del Ejército español, siendo reconocida como cuerpo de élite desde el siglo XVI.

El relevo reproduce las rutinas que tradicionalmente se han realizado en los acuartelamientos y fortalezas militares. Desde 2007 se celebra en formato solemne y abierto al público.

El acto alterna cada mes dos recreaciones diferentes. En los meses pares se utiliza la uniformidad del siglo XX, correspondiente a Alfonso XIII, uniforme de infantería de 1908, fusiles Maúser modelo 1943 y presencia destacada de la Escuadra de Gastadores, tropas con pico, pala y serrucho que simbolizan las antiguas fuerzas de vanguardia del ejército español.

En los meses impares, el relevo se realiza con los uniformes del año 1773, propios del reinado de Carlos III. Incluye réplicas del mosquetón de chispa modelo 1757, acompañamiento de tambores y pífanos dirigidos por el Tambor Mayor, y una estricta recreación del protocolo militar del siglo XVIII, incluida la lectura de pasajes de las Reales Ordenanzas de la época.

Ambas versiones incluyen una detallada coreografía militar: desfile de la guardia entrante, saludo entre jefes de unidad, lectura de consignas, relevo centinela a centinela, revista de armas y retirada en formación al son de marchas militares interpretadas por la Unidad de Música del Regimiento.

Fechas, horarios y acceso

El Relevo Solemne de la Guardia se celebra los últimos viernes de cada mes frente al número 51 de la calle Alcalá, en el distrito Centro de Madrid. El acceso es libre, sin necesidad de entrada ni reserva.

Los horarios cambian según la época del año:

De enero a abril, y en octubre y noviembre, el acto comienza a las 12:00 horas.

En mayo, junio y septiembre, se adelanta a las 11:00 horas.

El calendario previsto para 2026 incluye nueve celebraciones, con alternancia de uniformidades:

Carlos III: enero, marzo, mayo, septiembre, noviembre

Alfonso XIII: febrero, abril, junio, octubre

La asistencia suele concentrarse en la acera frente al edificio, y aunque no se requiere acreditación, se recomienda llegar con antelación.