Adiós a la calle Alcalá tal y como la conocemos: corte definitivo de dos carriles y un bulevar peatonal

La remodelación de la calle Alcalá, entre Cibeles y la Plaza de la Independencia, ha arrancado este lunes con el corte de dos carriles, una medida que será definitiva.

La reducción de un carril por sentido es, según el Ayuntamiento de Madrid, indispensable para ensanchar las aceras y ganar espacio peatonal para las obras del bulevar peatonal que recorrerá la calle desde Cibeles hasta la Puerta de Alcalá.

Pese a las molestias iniciales, el equipo de gobierno defiende que el resultado pondrá en valor el patrimonio del Paisaje de la Luz.

"Son obras que molestarán a los vecinos de Madrid, pero con el resultado yo creo que van a estar muy orgullosos de formar parte de esta ciudad, que cuida su patrimonio como lo estamos haciendo", destacó este sábado la delegada de Obras, Paloma García Romero.

Al iniciarse ahora las obras, se cumple la previsión que fijó el Consistorio. Sin embargo, el nuevo bulevar no será una realidad completa hasta el primer trimestre de 2027. El objetivo es recuperar la doble alineación de arbolado y ofrecer una mejor perspectiva de la Puerta de Alcalá.

La nueva configuración de la calle permitirá a los ciudadanos transitar por el monumento, que recuperará en parte su condición de puerta de acceso a la ciudad. El proyecto contempla además una sección compuesta por dos carriles más carril bus en cada sentido, un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur, aceras ampliadas, pavimentos de granito y adoquín y alumbrado LED patrimonial.