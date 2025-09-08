Arrancan las obras del nuevo bulevar que unirá Cibeles con la Puerta de Alcalá

El Ayuntamiento de Madrid arrancará la próxima semana las obras de un nuevo bulevar peatonal que conectará la fuente de Cibeles con la Puerta de Alcalá, según ha confirmado este lunes José Luis Martínez-Almeida durante el Debate sobre el estado de la Ciudad. El proyecto será aprobado el próximo jueves en Junta de Gobierno.

El proyecto, que fue anunciado por el mismo alcalde hace más de un año, transformará parte del espacio actual de tráfico en un espacio verde de paseo y reducirá los carriles de circulación.

Hoy, la vía cuenta con cuatro carriles hacia Cibeles y tres hacia la Puerta de Alcalá, que se modificarán para dar paso a una mediana central de 7,5 metros, arbolada y ajardinada, destinada a los peatones.

"Vamos a seguir mejorando en la capacidad de nuestro Paisaje de la Luz, del que nos sentimos tan orgullosos con ese Patrimonio de la Humanidad. Somos capaces de trabajar en las grandes obras pero también en las obras que mejoran todos y cada uno de los barrios que tenemos en esta ciudad, específicamente enfocados hacia las políticas de reequilibrio territorial", ha subrayado Almeida hoy.

Tras el anuncio inicial del proyecto en un desayuno informativo en Fórum Europa hace un año, el Consistorio trasladó el plan a la Comisión de Patrimonio y a la Unesco, como exige la normativa para intervenir en el Paisaje de la Luz, espacio declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.

"Lo vamos a construir para que el monumento quizás más significativo y reconocido de Madrid, recientemente restaurado con una inversión de más de 2,5 millones de euros, que luce en todo su esplendor, pueda ser apreciado por los madrileños y visitantes generando un mejor espacio público sin afectar a las condiciones de movilidad", dijo por aquel entonces Almeida.