El PP dice que el PSOE tiene un "puño de hierro y mandíbula de cristal" tras la reacción al insulto a Sánchez

El PSOE madrileño ha exigido una condena pública tras el insulto que dirigió a Pedro Sánchez una concejala del PP en un mitin socialista este fin de semana en Teruel. Ante esto, la Comunidad de Madrid ha respondido que no acepta "absolutamente ninguna lección" de quienes "no se ahorran ningún apelativo terrible" contra Isabel Díaz Ayuso.
Ha sido la portavoz socialista, Mar Espinar, quien ha calificado de "muy importante" la rectificación de los populares por considerar que "están degradando la convivencia democrática". A su juicio, la discrepancia política es "legítima y necesaria", pero "la deshumanización y el señalamiento, no".
Espinar ha ido más allá y ha emplazado al PP a "reflexionar sobre su forma de hacer política", no solo por el "insulto como medio", sino también por "cómo pretenden utilizar la mayoría absoluta para intentar saltarse los principios democráticos", en referencia a los de Ayuso.
Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Carlos Díaz-Pache, ha hablado del "puño de hierro y mandíbula de cristal" de los socialistas cuando son precisamente ellos los que "se pasan el día insultando a la presidenta, a su familia y a todo su entorno".
"Luego nos exige aquí que condenemos una declaración, un exabrupto de una persona en Teruel contra el presidente del Gobierno", ha reprochado. Aunque Díaz-Pache ha marcado distancia con el insulto concreto —"no estoy a favor nunca de los insultos, de ninguno, tampoco de este"—, ha insistido en que el PSOE carece de autoridad moral para dar ejemplo en este aspecto.