Una nueva macrorredada en La Cubierta de Leganés acaba con 32 detenidos y más de 800 identificados

Una nueva operación policial realizada la madrugada del pasado sábado en las discotecas de La Cubierta de Leganés ha concluido con un balance de 32 arrestados por vulnerar la Ley de Extranjería. Según informan fuentes municipales, el dispositivo se ha saldado además con la identificación de 828 personas en esta conocida zona de ocio.

El despliegue, ejecutado de forma conjunta por efectivos de distintos cuerpos, permitió levantar seis actas por tenencia de sustancias estupefacientes y tres por armas. Asimismo, los agentes tramitaron denuncias por exceso de aforo, presencia de menores, inspección de trabajo y venta ambulante no autorizada.

El alcalde de la localidad, Miguel Ángel Recuenco, ha valorado el operativo como un avance en la estrategia de tolerancia cero contra la delincuencia. Recuenco ha subrayado que la seguridad es una prioridad desde que el Partido Popular asumió el Gobierno local, advirtiendo de que su equipo no esperará a que ocurran desgracias para actuar contra "los delincuentes y sinvergüenzas".

Los últimos episodios similares en La Cubierta ocurrieron en diciembre. En uno de ellos, a mediados del mes, se identificaron 500 personas y se detuvo a 30. En aquel registro, la Policía Nacional incautó bolsas de marihuana y de tusi. También se localizó a varios menores.