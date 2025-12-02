Macrorredada en las discotecas de la Cubierta de Leganés: 500 identificados y 30 detenidos

Una macrorredada de la Policía Nacional irrumpió en las discotecas de La Cubierta de Leganés en la madrugada de este domingo. Exactamente, siete furgones de UIP, unos 40 antidisturbios del Puma-30, un vehículo de la Unidad Canina, efectivos del GOR y un equipo de Extranjería miraron con lupa lo que allí ocurría entrada la noche. El resultado: 30 detenidos y más de 500 personas identificadas.

El dispositivo arrancó pasadas las dos de la madrugada desde la Comisaría de Leganés. De los arrestados, 28 fueron retenidos por vulneraciones de la Ley de Extranjería, mientras que los otros dos tenían reclamaciones judiciales pendientes. Entre el medio millar de identificados, muchos arrastraban ya antecedentes policiales.

Además, según han confirmado fuentes de Jefatura a Europa Press, se levantaron cuatro actas por tenencia de drogas, tres de la Inspección de Trabajo y se localizaron a varios menores en salas donde no deberían estar. En el registro, los agentes incautaron bolsas de marihuana y también de tusi, la conocida como cocaína rosa.

ABC relata que entre las personas identificadas se encontraba un joven de 19 años, vecino de Torrejón de Ardoz, que admitió haber estado detenido "por robo con violencia". El mismo diario lo relaciona con el entorno de los Trinitarios y recuerda que en agosto resultó herido en un tiroteo en el parque del Agua.

Ya este martes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha avalado públicamente la intervención calificándola de "contundente" e "intensa". A su juicio, supone una demostración de "la importancia del trabajo policial que se está haciendo en la Comunidad de Madrid".

Además, ha advertido que este tipo de actuaciones no serán excepcionales: "Va a seguir siendo la dinámica del trabajo con el que desde la Policía Nacional vamos a afrontar la seguridad en nuestra comunidad".