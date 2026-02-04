Madrid será la única región que vacune contra el herpes zóster a toda la población de 65 a 80 años

La Comunidad de Madrid incorporará 790.000 dosis de vacunas frente al herpes zóster y el neumococo tras la autorización del Consejo de Gobierno para adjudicar los contratos de suministro, con un presupuesto cercano a 86,5 millones de euros, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

La mayor parte de la inversión, 80 millones de euros, se destinará a la compra de 640.000 viales para la inmunización frente al herpes zóster durante los próximos dos años. Así lo ha detallado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Gracias a este contrato, la sanidad pública madrileña alcanzará el objetivo de proteger a toda la población de entre 65 y 80 años, además de a las personas que presentan determinadas condiciones de riesgo. De acuerdo con el Gobierno regional, Madrid será la única comunidad autónoma que administrará esta vacuna a estos grupos de edad a lo largo de este año.

La vacunación frente al herpes zóster fue incorporada en 2022 al Calendario de Vacunación a lo largo de toda la vida, elaborado por la Dirección General de Salud Pública. Esta enfermedad está causada por la reactivación del virus de la varicela y su incidencia aumenta con la edad, al igual que la probabilidad de desarrollar complicaciones.

Entre las más frecuentes se encuentra la neuralgia posherpética, un dolor persistente que puede prolongarse durante meses o incluso años tras la desaparición de las lesiones cutáneas. La Consejería de Sanidad subraya que la vacunación reduce tanto la aparición de la enfermedad como el riesgo de padecer estas manifestaciones más graves.

Vacunación infantil frente al neumococo

El segundo de los contratos aprobados contempla una inversión de casi 6,5 millones de euros para la adquisición de 150.000 dosis de vacuna neumocócica conjugada quincevalente, que se administrarán a lo largo de 2026.

El objetivo es alcanzar una cobertura del 100% entre la población infantil para la que está indicada esta inmunización. En especial, se dirige a los menores de un año, que reciben la pauta establecida a los 2, 4 y 11 meses, así como a los menores de hasta 18 años con condiciones de riesgo.

La vacuna protege frente a las infecciones causadas por la bacteria Streptococcus pneumoniae, responsable de patologías como la neumonía, la meningitis o la sepsis. Según la Consejería de Sanidad, la inmunización es la herramienta más eficaz para prevenir las formas más graves de la enfermedad neumocócica.

Además, el Ejecutivo regional destaca que la vacunación contribuye a la reducción del uso de antibióticos, lo que ayuda a frenar la aparición de resistencias antimicrobianas, uno de los principales retos actuales en salud pública.

Durante el año pasado, la sanidad madrileña administró 375.000 dosis frente al herpes zóster y 286.154 dosis contra el neumococo, tanto en población infantil como adulta.